Londrina realiza conferência para finalização da Revisão do Plano Diretor

Este será o penúltimo encontro com a sociedade para definir as diretrizes do Plano Diretor da cidade

Neste sábado (25), das 8h às 19h, a população está convidada para debater as tratativas finais sobre o processo de Revisão da Lei Geral do Plano Diretor. Isso porque, a Prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano do Município de Londrina (IPPUL), vai realizar a 1ª Conferência de Revisão do Plano Diretor, no auditório da UniCesumar, que fica na Avenida Santa Mônica, 450.

Os interessados em participar podem se inscrever no horário e no local do evento, mas é importante ter em mãos um documento pessoal com foto. Aqueles que forem serão divididos em um dos quatro grupos que são os observadores, que terão direito à voz nos debates; os delegados eleitos na pré-conferência e os indicados pelo poder público, que poderão expor seus apontamentos e terão direito à voto e os convidados que poderão esclarecer dúvidas quando forem questionados.

A intenção dos organizadores é que haja uma mobilização dos diversos segmentos sociais e de representantes de todas as regiões da cidade para debater as agendas, as metas e os planos de ação para o enfrentamento dos problemas existentes no município.

O objetivo central desta conferência é a divulgação dos trabalhos de revisão que vêm sendo realizados até o momento, assim como a apresentação das propostas sistematizadas, que foram elaboradas com a ajuda da sociedade durante os fóruns de participação em todas as regiões da cidade. Além disso, devem ser aprovadas as diretrizes e estratégias que vão compor a minuta da lei geral do Plano Diretor.

Após a realização dessa conferência, os técnicos do IPPUL devem divulgar o material em seu site, através do link http://ippul.londrina.pr.gov.br/. Os documentos da pré-conferência, realizada no último sábado (18), já podem ser consultados pelo endereço eletrônico https://goo.gl/Po7gZK.

2ª Conferência

O IPPUL está em processo de finalização da etapa IV da lei geral, sendo que as leis complementares estão no cronograma das atividades a serem desenvolvidas pelo Instituto. Além desta primeira conferência, será realizada a 2ª Conferência da Revisão do Plano Diretor, no dia 15 de setembro, no auditório da UniCesumar, na Avenida Santa Mônica, 450. Ela encerrará o ciclo de encontros com a sociedade e por isso, apresentará minuta da Lei Geral do Plano Diretor, incluindo os macrozoneamentos. Depois da aprovação, o texto prossegue à votação na Câmara Municipal de Londrina.

O Plano Diretor aprovado este ano guiará a atuação do Poder Público e da iniciativa privada, até 2028, em prol do desenvolvimento de políticas públicas, propostas e instrumentos necessários ao planejamento urbano, considerando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e desenvolvimento das atividades econômicas. A elaboração dele segue o preconizado na Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana.

