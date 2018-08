Tiro de Guerra de Londrina promove cerimônia militar pelo Dia do Soldado

Os 160 atiradores prestarão juramento à Bandeira; prefeito será homenageado com a Medalha do Mérito do Tiro de Guerra

O Tiro de Guerra (TG) de Londrina realiza, neste sábado (25), cerimônia militar alusiva ao Dia do Soldado. Na ocasião, serão homenageadas personalidades civis e militares, com entrega de Medalhas do Mérito do Tiro de Guerra. O prefeito de Londrina e diretor do Tiro de Guerra, Marcelo Belinati, será um dos agraciados com a honraria. A cerimônia irá ocorrer às 8 horas, na sede do TG, localizada na Avenida Salgado Filho, 1.334, Jardim San Fernando.

Durante a solenidade, 160 atiradores que estão prestando serviço militar no TG de Londrina prestarão seu juramento à Bandeira Nacional. Alunos do Colégio Militar de Londrina participam da cerimônia, com desfile e performance da banda, composta por trinta estudantes. Haverá ainda o desfile militar, com a presença de viaturas da 2ª Guerra Mundial, cedidas por ex-combatentes e colecionadores.

O Chefe da Instrução do Tiro de Guerra, Subtenente Silvio Antonio Barreto, destacou que, como parte das celebrações pelo Dia do Soldado, foi encerrada ontem, quarta-feira (22), uma campanha em prol do Hospital do Câncer de Londrina. Os atiradores percorreram estabelecimentos de Londrina e cidades vizinhas, para que estes locais recolham doações ao hospital, através de cofrinhos.

Para Barreto, a credibilidade que o Exército Brasileiro possui junto à população foi de grande importância nessa atividade. “Isso motivou ainda mais as pessoas a ajudarem. Os atiradores visitaram comércios de Londrina e cidades próximas, onde abordaram os lojistas, sensibilizaram sobre a campanha, cadastraram os que optaram por participar da ação, e deixaram cofrinhos nesses locais. A informação que temos é que essa campanha dos cofrinhos tem rendido cerca de R$40 mil reais mensais ao hospital, e isso é muito bom”, frisou.

Segundo o Chefe da Instrução do Tiro de Guerra, a cerimônia militar do Dia do Soldado oportuniza aos atiradores a noção de responsabilidade que é fazer parte do Exército Brasileiro. “Isso é algo que sempre buscamos incutir nos jovens, e além da instrução militar, buscamos prepará-los para a vida civil também. No Tiro de Guerra oferecemos cursos de Educação Financeira, técnicas de memorização, defesa pessoal, trabalho de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), e também visitamos Casas de Recuperação como um trabalho de prevenção às drogas, feito com apoio da Polícia Civil, tudo com apoio e colaboração de voluntários e amigos do Tiro de Guerra”, detalhou.

Os atiradores em instrução no TG de Londrina também têm a oportunidade de conseguir bolsas para cursar o ensino superior. “Neste ano, mediante parceria, conseguimos cinco bolsas de estudo integrais, para o curso de Engenharia. Então é uma preocupação nossa, de ir além da questão militar, desenvolvendo uma série de atividades para prepará-los para a vida civil”, frisou Barreto.

Sobre a data

O Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto, foi instituído em homenagem ao patrono do Exército Brasileiro, Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que nasceu em 25 de agosto de 1803. A data busca homenagear o trabalho dos integrantes do Exército Brasileiro.

Juliana Gonçalves/NC/PML