Coluna Vip_Gustavo Godoy_Renata Dávila

Por: Gustavo Godoy

Renata Dávila

A bela Renata Dávila veio até Londrina para ser a estrela da campanha da Gold Bless Semi-Jóias. Ela que ficou conhecida no pais todo por sua participação no Programa Big Brother Brasil. A beldade ficou encantada com as peças da marca da empresa londrinense. Foto: Divulgação

Influeciadores Digital

Os influenciadores digital Bia Giorgino e Gustavo Godoy - também colunista do Jornal União - foram os convidados especiais para o coquetel que marcou o lançamento da linha "Balbas Men´s Club" na Vale Verde da Av. Arthur Tomas. A dupla mostrou no instagram tudo que aconteceu no dia de estréia da marca de beleza especialmente para os cuidados dos homens. Foto: Divulgação

Luana Araújo

Ela tem porte de rainha, carisma e personalidade a modelo londrinense Luana Araújo, aos 22 anos e no alto dos seus 1, 76 , encanta o mercado fashion e sempre se destaca em editorias e desfiles de moda. Focada ela sempre quer aprender mais sobre sua profissão e para isso sempre busca estar a lado de profissionais que entendem do assunto. A produção das fotos para coluna foi assinada pelo expert Donatto dos Anjos, Cabelos: Aline Muniz, Maquiagem Elisangela Muniz, o vestido by Eliana Zanini e foto de Bruno Bonini.

Qualidade de vida é com ele

Um dos queridinhos dos adeptos de academia é o professor Luccas Roberto de Oliveira. Ele se destaca quando o assunto é qualidade de vida e bem estar. Com aulas dinâmicas de exercícios aeróbicos e condicionamento físicos ele conquista todos os alunos, fazendo com que as atividades físicas sejam mais prazerosas e divertidas. Foto: Milton Takeda