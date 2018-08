Os quatro segredos para iniciar uma carreira como ator ou atriz

Atriz e produtora Priscilla Olyva fala sobre o pontapé inicial, desafios e dicas para ingressar numa carreira artística.

As artes fascinam as pessoas desde que o mundo é mundo. Quem nunca se pegou admirado diante de um personagem de novela, de cinema ou teatro, pela atuação, pela figura ou pela energia cativante de um ator ou atriz?

O sonho do estrelato não é raro, mas muitos não sabem por onde poderiam começar para ter uma carreira como ator ou atriz profissional. A atriz Priscilla Olyva, veterana dos palcos, traz quatro segredos para enveredar-se no mundo das artes cênicas e ir em busca do sonho do estrelato, e brilhar nos palcos ou nas telas com sua arte.

1- Procure estudar a sério

A primeira dica da Priscilla Olyva é dedicar-se a estudar atuação a sério: "quando falo que sou atriz, sempre tem alguém que me fala: eu quero ser ou minha prima, meu vizinho, meu irmão tem esse sonho. Mas, como e por onde começar?”. Comenta.

Para ela, a primeira coisa a se fazer é procurar uma escola de teatro ou espaços culturais que tenham aulas de teatro.

“Um dia, um menino de Pernambuco me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha o sonho de fazer aulas de teatro, mas que não tinha dinheiro. O aconselhei a buscar os locais (geralmente oficinais culturais) em que o governo estadual ou as prefeituras oferecem diversos cursos relacionados a arte/cultura e que são gratuitos”.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, existem diversos cursos de teatro com metodologias diferentes e dos mais variados preços. Encontre a que você mais se identifica e que caiba no seu bolse e mãos a obra.

2- Dedicação é o diferencial

Priscilla comenta que existem excelentes professores em todas as escolas, mas quem faz o curso ser realmente bom é o aluno: "para ser ator é preciso estudar, e muito. Existem inúmeros livros para ler, filmes e peças para ver. É importante estar sempre atualizado em tudo o que acontecendo no Mundo. E principalmente, comece a prestar a atenção nas pessoas e no que se passa ao seu redor. Isso sempre vai poder te servir como referência para futuros trabalhos”.

3- Tenha um bom material de apresentação

A atriz ressalta a importância de ter um bom material para apresentar a futuros patrocinadores e contratantes, além de desenvolver networking: “procure uma boa agência de atores e esteja sempre em contato com pessoas do meio. E acima de tudo, seja PACIENTE. Não é uma profissão fácil e por isso mesmo muitas pessoas desistem. Infelizmente quando falamos que somos atores, as pessoas pensam no glamour que envolve a profissão mas, de verdade?!? De glamour não tem nada”.

4- Perseverança é a chave

"Para cada um SIM que você ouvir, antes terá ouvido 100 NÃOS. Mas se for o seu sonho e você estiver disposto a lutar arduamente por isso, bem-vindo ao clube”. Conclui Priscilla.

A atriz está atualmente em cartaz com a peça “A Milionária”, de Bernard Shaw, no Teatro Popular João Caetano, em São Paulo. O espetáculo conta com direção de Thiago Ledier, e grande elenco.

