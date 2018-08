Receitas: Pão Doce Alemão de Maçã

Ingredientes

Para a massa:

2 ovos

125ml de leite

2 colheres (sopa) de suco de laranja

35g de fermento biológico fresco

100g de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de nata

½ colher (chá) de noz-moscada

2 colheres (café) de sal

650g de farinha de trigo

Para a farofa

1 embalagem de Biscoitos Sortidos Amanteigados Isabela (400g)

100g de manteiga

Para a montagem

6 maçãs sem casca cortadas em meia-lua fina

Canela em pó a gosto

½ xícara (chá) de nozes quebradas grosseiramente

Preparo:

- Prepare a massa: em uma tigela coloque os ovos, o leite, junte 125ml de água e o suco de laranja. Bata ligeiramente, junte o fermento e desmanche-o. Acrescente o açúcar, a manteiga, a nata, a noz-moscada, o sal e misture até que fique homogêneo.

- Aos poucos, junte a farinha e misture bem para incorporar. Transfira a massa para a tigela da batedeira e, usando o gancho, bata em velocidade média por cerca de 15 minutos ou até que a massa esteja lisa e homogênea.

- Acomode a massa em uma assadeira retangular (30cm x 40cm x 5cm de altura), cubra com um pano limpo e deixe descansar ao abrigo do frio até que dobre de volume.

Prepare a farofa:

- Processe os biscoitos e, com as mãos, misture a manteiga até obter uma farofa mais granulosa e reserve.

- Sobre a massa já crescida, disponha as maçãs em camadas, polvilhe com canela e cubra com a farofa. Finalize com as nozes e asse em forno médio (180°C – 200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que a massa esteja completamente assada.

Rendimento: 20 porções

Tempo de preparo: 50 minutos

(www.isabela.com.br)