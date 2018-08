Receitas: Torta de Limão

300 g de bolacha maisena

50 ml de doce de leite

2 limões

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

Triture a bolacha no liquidificador e misture com o doce de leite, para formar a base da torta. Forre o fundo e as laterais de uma forma desmontável. Bata no liquidificador os demais ingredientes e despeje sobre a massa da torta. Deixe na geladeira por 4 horas.

Dica: Para finalizar dê um toque com doce de leite e casca de limão.

