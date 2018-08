Renata Spallicci explica por que aumentou as próteses de silicone nos seios

A coach, fisiculturista e empresária Renata Spallicci conta que precisou trocar o silicone nos seios devido ao encapsulamento da prótese anterior.

"A prótese estava endurecida, bastante afastada uma da outra, com rigidez e uma mama mais alta do que a outra. O tamanho não mudou muito. Eu já tinha 620ml e escolhemos uma um pouco maior para preencher mais a pele que estava um pouco solta", conta a musa fitness que fez a cirurgia com o Dr. Lucho Montellano na Clínica Salimeni.

O encapsulamento de prótese de silicone acontece quando a membrana criada fica mais espessa. A cápsula começa a apertar a prótese e, com o passar do tempo, ela é cada vez mais comprimida.

Renata Spallicci explica que o tamanho dos seios com 700ml não interfere na sua atuação como fisiculturista e diz que as novas próteses não são pesadas: "O importante é o tamanho ser harmônico com o corpo. Como tenho bom volume de pernas e glúteos acho que o seio ficou proporcional ao meu shape".

MF Press Global