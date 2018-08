Apresentação teatral percorre escolas da região conscientizando sobre reciclagem

Com patrocínio da CTG Brasil, atração acontece em municípios do Norte Pioneiro

O projeto A Arte da Vida, de cultura e educação ambiental, visita nas próximas semanas os municípios vizinhos às hidrelétricas Salto Grande e Chavantes com o espetáculo teatral “Uli Luli e as Latas Mágicas”. No Norte Pioneiro, escolas da rede pública de ensino recebem a peça nas seguintes datas: Santana do Itararé, no dia 29; Barão de Antonina e Siqueira Campos, 30; Salto do Itararé e Carlópolis, 31; e Ribeirão Claro, no dia 3 de setembro.

A programação prossegue no Norte Pioneiro até o dia 17 de setembro, percorrendo Jacarezinho, Cambará, Itambaracá, Andirá, Santa Mariana e Jataizinho. As apresentações têm patrocínio, via Lei Rouanet, da CTG Brasil, que administra oito usinas hidrelétricas no Rio Paranapanema por meio da Rio Paranapanema Energia.

Reciclagem do lixo, destinação correta de materiais e tratamento de resíduos são os principais temas do espetáculo, que tem duração de 45 minutos. De maneira lúdica, a encenação destinada ao público infantil conta a história de Uli Luli, uma menina feliz, estudiosa e amiga da natureza. Preocupada em divulgar a reciclagem do lixo, ela vai a um parque onde interage com as latas da coleta seletiva, que ganham vida e encantam a plateia.

Welson Ribeiro, do Grupo Komedi, responsável pelas apresentações, ressalta que o objetivo do projetoé “comprometer o pequeno cidadão com a natureza, estimulando o respeito e a valorização do meio ambiente por meio da conscientização”. Para reforçar os temas e estender a experiência, os alunos participantes recebem livros informativos de presente.

Sobre o incentivo da CTG Brasil ao projeto, a diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade, Salete da Hora, comenta que “patrocinar iniciativas de cultura, lazer e educação ambiental é uma das maneiras de contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades , e de manter um relacionamento relevante com as comunidades vizinhas aos seus empreendimentos”. Ao todo, 52 cidades e aproximadamente 10 mil alunos paranaenses e paulistas participarão da atividade.

Programação na Região

Cidade Dia Local Agosto Santana do Itararé 29 Escola Municipal Euclides Barbosa de Oliveira Barão de Antonina 30 Centro Cultural Siqueira Campos 30 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Salto do Itararé 31 Escola Municipal Hilda de Souza Camargo de Oliveira Carlópolis 31 Salão Paroquial Setembro Ribeirão Claro 03 Escola Municipal Correia Defreitas Santa Mariana 05 Casa da Cultura “Diva Vogas dos Santos Jacarezinho 06 Escola Professora Vera Cecília Lamim Cambará 06 Espaço Cultural Nilza Furlan Itambaracá 11 Clube Jaborandi Andirá 12 Cine Teatro São Carlos Jataizinho 13 Escola Municipal Princesa Isabel Setaneja 14 Centro Cultural Gerson Gerdulli Rancho Alegre 17 Escola Municipal Arthur Serafim Marques

Asimp/CTG Brasil

