Viação Garcia apoia a campanha do McDia Feliz em prol da cura do câncer infanto-juvenil

Neste sábado 25 de agosto, cada Big Mac conta na luta pela cura do câncer

O McDia Feliz é promovido em todo o Brasil pelo Instituto Ronald McDonald em parceria com diversas instituições e projetos em prol da cura do câncer infanto-juvenil, a campanha já possui 30 anos de existência. E aqui em Londrina e região, aViação Garcia apadrinha esta ação. Toda venda de Big Mac serádestinado para a ONG Viver.

No dia 11 de agosto, foi realizado o lançamento do McDia Feliz no calçadão de Londrina, com a apresentação da Orquestra Arte & Vida, da cidade de Arapongas, que utiliza a música como ferramenta de inclusão e de transformação social. A orquestra tem o apoio da Viação Garcia. Já no dia 18, um dos novos ônibus da frota da empresa, plotado com a comunicação visual da campanha, participou pelas ruas de Londrina da carreata de divulgação do McDia Feliz.

A garagem da matriz em Londrina recebeu a equipe de voluntários da ONG Viver para venda de vales do Big Mac para todos os colaboradores e com o beneficio de desconto em folha de pagamento.

A Viação Garcia irá realizar a doação de 160 lanches Big Mac para as crianças do Instituto União Para a Vitória. Além destas ações, será realizada a doação para a ONG Viver, em prol da cura do câncer infanto-juvenil, de 1% do faturamento de toda venda de passagens via aplicativo de celular da Viação Garcia do mês de setembro.

Neste sábado (25) dia oficial da Campanha, Orquestra Arte & Vida se apresentará às 12h30, na OAB de Arapongas e em Londrina, às 15h, no McDonald’s da Avenida Higienópolis.

Segundo a direção da Viação Garcia é uma satisfação serem padrinhos deste importante evento e convidam a todos clientes, familiares, amigos e colaboradores para participar.

Andrea Monclar/Asimp