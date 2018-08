De olho na classificação para segunda fase, Pé Vermelho Rugby enfrenta Spac

Jogo do próximo sábado é válido pela penúltima rodada da primeira fase do Super 16, a elite do rugby nacional

Crédito de foto: Divulgação/Pé Vermelho Rugby

Com o objetivo de avançar para a próxima fase do Super 16, a elite do rugby nacional, o Pé Vermelho Rugby tem um desafio importante neste fim de semana. No sábado (25), a equipe londrinense enfrenta o Spac (SP), na capital paulista. O jogo é válido pela quinta e penúltima rodada da primeira fase.

O Pé Vermelho atualmente é o terceiro colocado do grupo C, com seis pontos. Em caso de vitória na casa do adversário, o time do interior paranaense passa a ocupar a segunda posição da chave, que hoje é do Spac, e deixaria a decisão da vaga para a última rodada. Se a equipe paulista vencer, já avança na competição.

O clima no elenco londrinense está mais leve, já que no último fim de semana o Pé Vermelho conquistou a primeira vitória na competição e subiu classificação geral. Ao ter derrotado o Templários (SP) no Aterro do Lago Igapó por 75 a 15, os paranaenses não só voltaram a brigar pela classificação, como também deixaram a zona de rebaixamento.

- O objetivo agora é um só. Deixar a última colocação para o Templários e tomar do Spac a segunda posição do grupo. Além de vencer o próximo jogo, também temos que tentar um bom resultado contra o Curitiba na última rodada, para não dependermos de combinação de outros resultados - avalia o técnico do Pé Vermelho Rugby, William Heckler.

Esta vai ser a segunda partida entre Pé Vermelho e Spac no Super 16. Na segunda rodada da competição, os dois times se enfrentaram no Aterro do Lago Igapó. Após um jogo muito equilibrado, a vitória foi da equipe paulista, por 35 a 17.

Super 16 - Campeonato Brasileiro de Rugby

Grupo C

Curitiba - 20 pontos

Spac - 10 pontos

Pé Vermelho - 6 pontos

Templários - 4 pontos