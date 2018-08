Agon Teatro levará espetáculo OVO para várias cidades do Brasil

O grupo londrinense Agon Teatro levará o espetáculo OVO para diversas cidades do Brasil. A turnê inicia na Cena contemporânea de Brasília, um dos mais importantes festivais brasileiros, que começou esta semana. O grupo será o único a representar o Paraná no Festival. As apresentações acontecem neste sábado e domingo, dias 25 e 26 de agosto, no Teatro dos Bancários.



Até o ano que vem, o Agon Teatro levará a peça OVO - escrita e dirigida por Renato Forin Jr. e que aborda as relações familiares e a fragilidade dos afetos diante da morte e da passagem do tempo – para capitais como Porto Alegre e Salvador, e pequenos municípios do Estado. Segundo Forin, a turnê será possível graças a convites de festivais e também pela recente aprovação de projetos do grupo em três leis de incentivo: o Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), promovido pela Secretaria de Cultura de Londrina, o Prêmio Arte Paraná 2018 e o Profice.



Para Forin, a aprovação concomitante dos projetos é resultado de uma caminhada obstinada de muitos anos na tentativa de encontrar outros públicos. “Estamos em montagem de um novo trabalho, mas OVO tem um lugar afetivo para nós”, ressaltou. O espetáculo já realizou mais de trinta apresentações em Londrina e região, com recepção positiva do público e da crítica especializada.



Sobre a turnê – O festival Cena Contemporânea de Brasília também levará à plateia do grupo paranaense alunos de escola pública de Minas Gerais para uma atividade de mediação e iniciação à linguagem teatral – o projeto Caravana Cena Contemporânea. Estas apresentações têm patrocínio do Promic, Edital de Bolsas de Estudo e Pesquisa – Londrina Cidade Criativa, que também propiciará a passagem do espetáculo por outros eventos teatrais de grande projeção no Brasil e em um festival do exterior.



O Agon Teatro viaja, na sequência, para quatro cidades paranaenses com até 50 mil habitantes pelo Prêmio Arte Paraná 2018, realizado pela Secretaria de Cultura do Estado: Nova Santa Rosa e Loanda (nos dias 31 de agosto e 1° de setembro); Lapa e Antonina (nos dias 12 e 13 de setembro). O grupo também aprovou projeto no Profice para circulação por cidades maiores do Estado e está neste momento em busca de captação junto a empresas que queiram patrocinar o trabalho, deduzindo os valores dos impostos. Interessados podem entrar em contato pelo fone (43) 99938-4779. Nestas circulações, o grupo conta com o apoio do Centro Cultural SESI/AML.

N.Com com Assessoria de Imprensa/AgonTeatro