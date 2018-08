Projeto “Ecocidadão nas Escolas” aborda maus-tratos aos animais

Na próxima semana, duas unidades da rede municipal de Londrina que oferecem a Educação de Jovens e Adultos (EJA) vão ser atendidas pelo projeto “Ecocidadão nas Escolas” que desenvolve palestras e debates sobre assuntos relacionados ao meio ambiente. Na ação será trabalhado o tema maus-tratos aos animais. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), realizada através da Gerência de Educação Ambiental.



Na terça-feira (28), às 19h, serão atendidos 25 alunos da Escola Municipal Doutor Claudio de Almeida e Silva, que fica na Rua Agnello Theodoro de Paula, 477, no Jardim Atlanta, na região sul de Londrina.



Na quarta-feira (29), também às 19h, os 40 alunos da Escola Municipal John Kennedy vão participar da palestra. A escola fica na zona rural de Londrina, no distrito de Guaravera, na Rua Pernambuco, 237.



A professora e idealizadora do projeto Adriana Rodrigues Barra Rosa Ferreira, da gerência de Educação Ambiental da Sema é a responsável por realizar as atividades do “Ecocidadão nas Escolas”. Ela visitou essas unidades escolares no primeiro semestre do ano para falar sobre queimadas e o malefício ao meio ambiente. O primeiro contato faz com que os alunos sejam mais participativos e abertos ao que é falado nas palestras.



Durante as discussões sobre maus-tratos aos animais será abordado o que é ou não é crime, o que caracteriza os descuidos, o tráfico e a acumulação desses bichos. Segundo Adriana, é muito importante que os alunos tenham consciência, se sensibilizem e mudem os hábitos já existentes. “Os animais são muito valiosos na vida das pessoas e, as vezes, eles acabam sendo humanizados e tratados como pequenas crianças, tomando muitos banhos durante a semana, usando roupas por muito tempo e até mesmo tendo suas unhas pintadas. Esses animais devem ser tratados como espécies e é fundamental que as pessoas entendam isso”, contou.



Em 2018, o projeto já atendeu mais de 1.000 alunos. Unidades escolares municipais e estaduais interessadas em saber mais sobre o projeto podem entrar em contato pelo e-mail educacao.ambiental@londrina.pr.gov.br ou ligar para o número 3372-4769.



Biblioteca - Na segunda-feira (27), das 9h às 11h, os 60 alunos do quinto ano da Escola Municipal Professor Carlos Zewe vão receber a visita da Biblioteca Móvel Ambiental. A unidade escolar fica na Rua Butiá, 54, no Jardim Marabá.



A Biblioteca Móvel resulta da parceria firmada entre a empresa Viação Garcia e a Prefeitura de Londrina, em 2010. Tem como objetivo conscientizar os alunos sobre a questão ambiental além de incentivar a literatura. No ônibus, que abriga um acervo de livros, gibis, revistas e outros materiais educativos, os alunos assistem a vídeos e filmes, fazem leituras e debates sobre preservação, entre outras atividades.

N.Com