Atividades no Igapó 2 marcam o Dia do Profissional de Educação Física

O aterro do Lago Igapó 2 recebe, no dia 1º de setembro, a 4ª edição do Dia do Profissional de Educação Física. O evento contará com profissionais da área, que ministrarão diversas atividades físicas. A programação, que começa às 14h e vai até as 19h, celebra a data. O evento é organizado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL) junto com o Conselho Regional de Educação Física da 9ª região do Paraná (CREF9/PR).



Todos os profissionais que estarão dando aula no evento são registrados no CREF. O assessor de Esportes e Eventos da Fundação, Sandro Henrique dos Santos, que o principal objetivo do evento é mostrar à população o trabalho dos educadores físicos de Londrina e, principalmente, mostrar a importância desse profissional ser registrado no CREF. “Infelizmente ainda tem muita gente dando aula sem registro. Então queremos mostrar o trabalho de profissionais sérios e credenciados”, afirmou.



A programação contará com aulas e exposições de arvorismo, atletismo, braço de ferro, crossfit, dança de salão e do ventre, fisiculturismo, futebol, futevôlei, ginástica artística e rítmica, jogos intelectivos, karatê para pessoas com síndrome de down, recreação para crianças (com brincadeiras lúdicas como futebol, bola queimada, perna de pau, entre outros), taekwondo, voleibol, zumba, além de avaliação física feita por profissionais da área.



Além da FEL e do CREF, o evento conta com apoio de profissionais das quatro instituições de ensino superior que oferecem o curso de educação física em Londrina (Inesul, UEL, Unifil e Unopar), do Instituto Paranaense de Esporte e Comunicação (IPEC), da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), do Sindicato de Academias do Norte do Paraná (Sinacad), e de academias da cidade (Madureira, Crossfit Londrina e Londrina Open).

