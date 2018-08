Pedro Quevedo lança álbum com show em Londrina

Cantor é uma das atrações da 2ª Parada Cultural LGBTI+ de Londrina

O cantor brasiliense Pedro Quevedo continua a turnê do seu mais novo álbum “A Casa Sonho”, com show no dia 2 de setembro, no Zerão (Rua Júlio Estrela Moreira) em Londrina, durante a 2ª Parada Cultural LGBTI+ da cidade. Na apresentação, além de músicas do seu mais recente trabalho, ele cantará também canções do CD “Colorir Você”, lançado no início do ano, e covers de sucessos do pop.

O novo álbum, que conta com oito músicas, sendo cinco autorais e três covers, tem como base temas como amor e amizade.

- “Eu Vejo Arco-Íris” trata da relação mais pura entre pessoas que se amam genuinamente. Já “Amor ou Medo” é uma música que embala o romance dos personagens Bento e Daniel, da websérie “A Casa Sonho”. Um casal, à primeira vista improvável, mas que, quando se perde o medo de amar, tudo pode acontecer - sintetiza Quevedo.

O primeiro single do novo trabalho é também o último do álbum “Colorir Você”, lançado em fevereiro deste ano. "No Fim" foi usada para embalar o primeiro episódio da websérie no drama do personagem principal, Daniel, que se torna cadeirante após um acidente provocado por pressão psicológica da irmã.

O sucesso arrebatador da websérie, alcançados em apenas dois meses de exibição, inspirou Pedro a nomear o álbum da mesma forma. Segundo o cantor, Casa Sonho pretende impactar o público. "Os fãs podem esperar boas surpresas, pois, além de um CD físico, também serão acopladas músicas do álbum anterior, ‘Colorir Você’", pontua Quevedo.

O lançamento oficial nas plataformas digitais ocorreu no dia 7 de julho. Pedro se apresenta a partir das 17h na 2ª Parada Cultural LGBT+ de Londrina.

