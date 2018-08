Moda x Performance: como conciliar estilo e desempenho nos treinos fazendo boas escolhas de vestuário

A atriz Aline Mineiro estampa campanha de moda gym wear e faz ensaio no deserto do Atacama, no Chile. A especialista em moda Domenique Heidy comenta os looks usados por Aline Mineiro e fala sobre como o que vestimos afeta o desempenho nos treinos

Quando se trata de roupas para se exercitar, você prioriza a moda ou o conforto? Muitos ficam em algum lugar no meio. O certo é que é possível ter ambos. Existe uma correlação direta entre o que vestimos e nosso rendimento nos treinos na academia, assim como nossos níveis de motivação e até a probabilidade de lesões.

Para Domenique Heidy, influenciadora digital e produtora de moda, falar em peças de roupa para academia e falar de saúde é um combo: “um dos segredos para acertar nos treino é o vestuário certo. Saltar, pular e agachar-se através de um treino intenso é difícil o suficiente, mas é dez vezes mais complicado se você tiver que parar depois de cada repetição para ajustar a blusa, umas leggings ou um sutiã esportivo”. Comenta.

A atriz e modelo Aline Mineiro fez um ensaio no deserto do Atacama, no Chile, estampando uma coleção de moda fitness. Para inspirar você a encontrar a combinação perfeita do que vestir para os seus treinos, Domenique tomou como exemplo alguns looks usados pela Aline Mineiro neste ensaio, trazendo algumas dicas para que você possa treinar com todo o seu potencial, seja correndo, fazendo um treino em crossfit, uma aula de spinning, exercícios na academia ou praticando yoga, e aliar moda, conforto e performance.

1- Tenha o melhor dos dois mundos

Se encontrar umas leggings com uns recortes, estilosas, como as que a Aline Mineiro está usando no ensaio, mas tiver dúvida de como vai se sentir durante o treino, a dica é: comece olhando com que material é fabricado. Alguns tecidos são feitos para lidar com sessões intensas de suor, removendo a umidade do corpo.

As roupas de ginástica feitas de náilon, spandex, bambu e polipropileno são conhecidas por sua capacidade de absorver a umidade da pele para que ela possa evaporar. Ao fazer isso, esse tipo de material também pode ajudar a manter a temperatura do corpo baixa durante os treinos em ambientes quentes.

Aline Mineiro está usando nesse ensaio leggings diferenciadas, que combinam tons de preto e dourado com transparências, cinza e preto com auto-relevo, preto com detalhes em vermelho nas canelas, com modelagem justa no corpo, que conferem um belo contorno, aliando estilo e conforto, devido ao tecido que absorvem melhor o suor.

2- Atividades ao ar livre

Quando o clima esquenta, roupas de treino que absorvem a umidade são ainda mais importantes porque você provavelmente vai suar mais. Em dias ensolarados, esteja atento ao sol também. Procure por roupas de ginástica feitas com poliéster para sessões ao ar livre: elas afastam a umidade e fornecem alguma proteção contra os raios UV .

3- Escolha os tops com base na sua atividade

Um top pode ser bonito e perfeito para yoga, mas pode não manter tudo no lugar bem o suficiente durante uma sessão de HIIT. Para exercícios de maior impacto que exijam mais movimento, procure roupas de ginástica feitas com náilon ou spandex - elas são elásticas o suficiente para permitir uma ampla gama de movimentos, além de fornecer apoio, proteção e sustentação. Por isso considere o tipo de treino que você está fazendo antes de escolher uma roupa.

Aline nesse ensaio trouxe vários tops igualmente confortáveis e estilosos, que são perfeitos para atividades de médio e grande impacto, tanto com listras finas, como detalhes em transparência e estampas diferenciadas, como um estereograma.

4- Use tênis apropriados

Os sapatos que não são do tamanho certo causam bolhas, cãibras e escorregões que diminuem sua velocidade. Bons calçados esportivos amortecem o pé de aterrissagens pesadas quando você pula e diminui o impacto de seus passos.

Depois estas dicas é importante ter a noção que a crescente ênfase no estilo, desempenho e conforto contribuiu uma demanda de roupas esportivas de alta qualidade, a fim de projetar novos estilos de roupas e ampliar suas linhas: "a moda fitness vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. E com isso surge a tendência sport chic, muito bem representada pela Aline Mineiro nesse ensaio”.

"O conceito da tendência passa por fazer um mix entre peças de desporto com outras mais elegantes, montando um look com estilo urbano e sofisticado. As peças surgem nesse conceito, e podem ser usada também no dia a dia". Conclui Domenique.

