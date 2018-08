Copa Brasil Máster terá a final em Primeiro de Maio

O futebol máster do Norte do Paraná terá uma final repetida na 3a. Copa Brasil 50 anos. O Londrina Máster vai enfrentar o Palmeirinhas/Sementes Vedovati, fora de casa outra vez. A grande decisão será no Estádio Municipal de Primeiro de Maio, neste domingo (26), com início às 10h. O torcedor da região que quiser prestigiar terá que levar 01 quilo de alimento não perecível, que será doado para a Creche do município de Primeiro de Maio. O árbitro principal da partida será Rogério Menon, do quadro principal da Federação Paranaense de Futebol.

A Copa Brasil de Futebol Máster 50 anos chega ao seu terceiro ano com muito sucesso, excelente qualidade técnica e com o congraçamento de ex-jogadores amadores e profissionais. A competição começou em 2016 com o ACEC de Assis Chateaubriand sendo o campeão, após vencer o Londrina EC na final. No ano passado, a decisão ficou entre Palmeirinhas de Primeiro de Maio e Londrina Máster, com vitória do Londrina por 1 a 0, sendo o campeão da 2a. Edição.

Nesta temporada de 2018, cinco (5) equipes disputaram a competição: Apucarana AC, A.A. Alvorada do Sul, Londrina EC, Palmeirinhas/Sementes Vedovati de Primeiro de Maio e Prado Ferreira FC. Foram marcados até a semifinal 38 gols. O ataque mais positivo foi do Master Apucarana AC, com 10 gols marcados, que tem o artilheiro até o momento, Adriano, com 06 gols marcados. As duas defesas menos vazadas são dos finalistas Londrina Master e Palmeirinhas, que estão empatados nos saldos de gols e sofreram apenas 6 gols na competição. A equipe mais disciplinada foi Prado Ferreira com 3 cartões amarelos.

O principal objetivo desta competição é atender as equipes e atletas, amantes do futebol de campo, que nesta categoria 50 anos são poucos aproveitados. São grandes jogadores que foram destaques no futebol, mas não há competições na região, apenas futebol suíço.

“A Copa Brasil nos recoloca em campo, nesta faixa etária de 50 anos, para brincarmos, nos divertirmos e disputarmos um campeonato equilibrado, de alto nível e dentro da nossa condição física. Além de jogar, revermos grandes amigos e fazermos novas amizades”, disse o meia esquerda Valdir Zanchetta, eterno ídolo do Palmeirinhas de Primeiro de Maio.

Foram seis rodadas até a fase semifinal, realizada no sábado passado. Nesta final, o objetivo também será a arrecadação de alimentos para a Creche Municipal de Primeiro de Maio e ainda uma homenagem ao saudoso amigo e desportista, com o “Troféu Paulo César Luca Munhoz”, ex-presidente da Liga de Futebol, falecido no dia 29 de Junho deste ano.

Jorge Júnior/Asimp