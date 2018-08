Rolândia: Doutor Francisconi e autoridades inauguram novo pátio ferroviário de manobras

Foi inaugurado na quinta-feira, 23 de agosto, o novo Pátio de Manobras dos trens. O empreendimento, tão aguardado pelos rolandenses, retira da área central as manobras dos trens que, durante o movimento, bloqueavam o trânsito por vários minutos ao longo do dia na confluência das avenidas Ayrton Rodrigues Alves e Presidente Vargas e rua Miguel Liogi. O pátio de manobras agora foi transferido para o Parque Industrial Barra Grande, atrás da empresa Selmi. A empresa Castilho Engenharia de Curitiba executou a melhoria que custou R$ 2,434 milhões.

Ocorreu uma solenidade no Gabinete do Prefeito Doutor Francisconi, com a presença do Vice-Prefeito Roberto Negrão, de Diretores do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) como o Diretor Geral José da Silva Tiago, que representou o Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil Valter Casimiro Silveira, o Diretor Nacional de Infraestrutura Ferroviária do DNIT Charles Nogueira Beniz, o Coordenador Estadual de Engenharia DNIT Max Alberto Cancian, o Superintendente do DNIT no Paraná Neimar Akira Miquiteira, o Engenheiro do DNIT Fiscal da obra Cristiano Machado, o Diretor da Castilho Engenharia Gerson Leski Godoy, o Comandante do 15º BPM Major J. Carlos, Secretários e Servidores Municipais, os Vereadores Eugênio Serpeloni (Presidente da Câmara), Edileine Griggio e Professora Maria do Carmo, o Diretor da Câmara Municipal Reginaldo Burhoff, representantes dos clubes de serviço da cidade e representantes da comunidade.

No gabinete foi assinado o “Protocolo de Conclusão de Obras” para a oficial desativação do pátio de manobras ferroviário central e a ativação do novo pátio de manobras no Parque Industrial Barra Grande. Após a solenidade no Gabinete do Prefeito, as autoridades foram conhecer o novo pátio de manobras.

NC/PMR

Clique nas fotos para ampliar