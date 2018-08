Rolândia: Prefeito recebe presidente do Nacional, que volta aos campos no domingo

O Prefeito Doutor Francisconi e o Vice-Prefeito Roberto Negrão receberam no gabinete o Presidente do Nacional AC, José Danilson de Oliveira, e o técnico da equipe, Josué Ferreira Filho, o “Índio”, ex-zagueiro do Flamengo, Palmeiras, Juventude e Coritiba, dentre outros, e que trabalhou como técnico em clubes do Sergipe e da Paraíba.

O Nacional vai representar a cidade na Terceira Divisão de Futebol Profissional do Paraná. O primeiro jogo do NAC será neste domingo, dia 26, 15h30, em Cianorte, contra o Colorado.

O primeiro jogo em casa será dia dois de setembro, domingo, 15h30, contra o Cambé AC.

Os demais jogos do Nacional no certame serão:

Dia 09/09 - em Campo Largo contra o GRECAL

Dia 16/09 - no Erich Georg contra o Sport Campo Mourão

Dia 23/09 - folga na rodada

Dia 30/09 - em Maringá contra o Grêmio

Dia 06/10 - no Erich Georg contra o Arapongas

Dia 14/10 - no Erich Georg contra o Verê

Dia 21/10 - em Apucarana contra o Apucarana Sports

São nove times que jogarão entre si em turno único. Os quatro melhores avançam para as semi-finais. Os dois finalistas terão o direito de jogar a 2º Divisão de Futebol Profissional do Paraná em 2019.

O Nacional fez um jogo treino contra o Gera de Apucarana e venceu por 2x0, gols de Matheus e Josimar. O time base do NAC: Nilton; Ruan, Carlão, Vinicius e Jackson; Carlinhos, Lucas Garcia (Josimar) e Alex; Ceará, Gianluca e Matheus.

