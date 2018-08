Agon Teatro circula pelo País

Grupo londrinense leva o espetáculo OVO para várias cidades após aprovação em três editais de incentivo. Turnê começa neste fim de semana em Brasília

Na programação do Cena Contemporânea de Brasília – um dos mais importantes festivais brasileiros, que começou esta semana –, o único grupo a representar o Paraná é de Londrina.

Com cinco anos de criação e pesquisa na cidade, o Agon Teatro inicia uma circulação que, até o ano que vem, passará por várias cidades, desde grandes capitais, como Porto Alegre e Salvador, até pequenos municípios do Estado, como Loanda e Antonina. O público destes locais vai conhecer OVO, espetáculo escrito e dirigido por Renato Forin Jr. sobre questões como as relações familiares e a fragilidade dos afetos diante da morte e da passagem do tempo.

A turnê será possível graças a convites de festivais e também pela recente aprovação de projetos do grupo em três leis de incentivo: o Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura, promovido pela Secretaria de Cultura de Londrina), o Prêmio Arte Paraná 2018 e o Profice (os dois últimos realizados pela Secretaria de Cultura do Estado do Paraná). “Ficamos surpresos com a aprovação concomitante dos projetos. Mas é, ao mesmo tempo, o resultado de uma caminhada obstinada de muitos anos na tentativa de encontrar outros públicos, mesmo em um momento tão difícil do país. Estamos em montagem de um novo trabalho, mas OVO tem um lugar afetivo para nós”, comenta o diretor Renato Forin Jr.

OVO já realizou mais de trinta apresentações em Londrina e região, com recepção positiva do público e da crítica especializada. Um dos destaques da montagem é o texto poético e inventivo, que foi contemplado, no ano passado, com o primeiro lugar dos Prêmios Literários do Pará e está sendo publicado em livro. A peça conta a história de Édipo e Electra, irmãos que passaram a juventude na zona rural de um Brasil arcaico e que se reencontram na cidade em um momento decisivo: a morte da mãe. A montagem traz os desdobramentos imaginários deste encontro tão marcante na vida de ambos. Lembranças e pressentimentos se confundem, evocando reflexões sobre a sombra da morte, o desaparecimento das pessoas amadas no percurso da vida, a angústia da passagem do tempo e as incertezas a respeito do destino.

“São temas da tragédia grega, que revisitamos a partir de influências psicanalíticas. Mas é também uma peça sobre questões muito simples, sobre as dificuldades das relações familiares e a falta de respostas para quase tudo o que realmente importa”, explica. OVO se passa em uma arena circular, com o público muito próximo dos atores. O espaço transforma-se em um galinheiro repleto de efeitos sensoriais, local onde as crianças brincavam na infância. O ovo e a galinha são alegorias para os ciclos da vida.

Início da turnê

As apresentações no Cena Contemporânea de Brasília acontecem neste sábado e domingo, dias 25 e 26 de agosto, no Teatro dos Bancários. O Festival também levará à plateia do grupo paranaense alunos de escola pública de Minas Gerais para uma atividade de mediação e iniciação à linguagem teatral – o projeto Caravana Cena Contemporânea. Estas apresentações têm patrocínio do Promic, Edital de Bolsas de Estudo e Pesquisa – Londrina Cidade Criativa, que também propiciará a passagem do espetáculo por outros eventos teatrais de grande projeção no Brasil e em um festival do exterior.

Na sequência, o Agon Teatro viaja para quatro cidades paranaenses com até 50 mil habitantes pelo Prêmio Arte Paraná 2018, realizado pela Secretaria de Cultura do Estado: Nova Santa Rosa e Loanda (nos dias 31 de agosto e 1° de setembro); Lapa e Antonina (nos dias 12 e 13 de setembro). O grupo também aprovou projeto no Profice para circulação por cidades maiores do Estado e está neste momento em busca de captação junto a empresas que queiram patrocinar o trabalho, deduzindo os valores dos impostos. Interessados podem entrar em contato pelo fone (43)99938-4779. Nestas circulações, o grupo conta com o apoio do Centro Cultural SESI/AML.

Renato Forin Jr./Asimp