Município conclui revitalização da Praça da Bandeira

A Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), concluiu nesta semana as obras de revitalização da Praça Marechal Floriano Peixoto, a Praça da Bandeira, localizada ao lado da Catedral de Londrina. A obra é a 21ª revitalização de espaço público que o Município realizou nos últimos dias.

Foram feitos serviços de limpeza geral, poda de galhos de árvores, pintura e instalação de mobiliários, conserto de bancos, troca de lâmpadas, substituição de lixeiras, reforma e construção de calçadas, além da pintura do meio-fio e reparo dos pontos de ônibus.

A revitalização da Praça da Bandeira consistiu ainda na recuperação do banheiro público, que foi reaberto no último dia 7. No local, foram consertados os vasos sanitários, pias e portas; colocadas torneiras nos lavatórios e tampas nas privadas, executadas pintura e troca de lâmpadas, instalado gradil externo nos dois acessos ao local. Os banheiros receberam placas de identificação nas entradas de homem e mulher. Há ainda, no banheiro feminino, uma bancada ao lado das pias que funciona como fraldário.

Além disso, diariamente, a CMTU está varrendo e lavando o piso da Praça e foi instalada câmera de monitoramento 24 horas para dar segurança à população.

A restauração da Praça da Bandeira é uma ação realizada pela Prefeitura de Londrina, por meio da CMTU, secretarias municipais do Ambiente e Obras e a Sercomtel Iluminação. O mutirão integra a iniciativa da Prefeitura que pretende dar vida nova às áreas de lazer e convivência no município.

