Fundação de Esportes abre vagas para aulas de futsal e handebol às crianças

Pais e responsáveis devem procurar à FEL para inscrever seus filhos e dependentes; no Centro Esportivo Maria Cecília também há vagas para natação

Os pais e responsáveis que desejam colocar seus filhos para aprender um esporte, a partir de segunda-feira (27), podem procurar a Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Isso porque, estarão abertas as inscrições para o projeto Esporte Para Toda Vida, que disponibilizará aulas gratuitas de futsal e handebol às crianças e adolescentes.

O projeto visa estimular a população a praticar atividade esportiva e para isso começará com aulas de iniciação para a população de 6 a 14 anos, no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez (Moringão), que fica na Rua Gomes Carneiro, 315. A intenção é que, posteriormente, sejam disponibilizadas novas turmas para as pessoas acima de 60 anos.

No momento, há vagas para turmas de handebol, das 9h30 às 10h30, nas terças e quintas-feiras, para o público de 6 a 10 anos. Em seguida, das 10h31 às 11h30, há outra turma com vagas abertas para pessoas de 11 a 14 anos. Na modalidade de futsal, também serão realizadas aulas em dois turnos, sendo o primeiro das 9h30 às 10h30, nas quartas e sextas-feiras, para crianças de 6 a 10 anos de idade. Nos mesmos dias, das 10h31 às 11h30, será a vez dos jovens de 11 a 14 anos.

Segundo o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, a intenção é iniciar as atividades o mais breve possível. Para tanto, é necessário ter, no mínimo, 10 inscritos em cada turma. “Tanto o curso quanto a inscrição são gratuitos, mas nós vamos cobrar a assiduidade dos participantes, para que todos tenham chance de participar. Assim, aqueles que frequentemente forem às aulas terão a vaga garantida, já os que faltarem muito, passarão a mesma para quem precisa e gostaria de participar”, explicou.

Como o objetivo deste projeto é ajudar as crianças e jovens na iniciação esportiva, haverá à disposição dois educadores físicos e quatro estagiários de graduação, sendo que os mesmos estão divididos entre dois polos distintos, que são o Moringão e o Centro Esportivo Maria Cecília. Neste último, foram ampliadas as vagas para a prática esportiva de futsal, voleibol e ginástica que já vêm acontecendo no decorrer do ano. E, no Centro há também vagas para natação infantil, de 9 a 13 anos, e juvenil, de 14 a 18 anos.

Os interessados em inscrever seus filhos ou dependentes em uma dessas atividades podem telefonar na FEL, pelo (43) 3372-9191. Para a inscrição é preciso ter em mãos os documentos pessoais da criança e do responsável e não há custo. Alunos de escolas públicas e privadas estão convidados para participar.

Essas atividades fazem parte do projeto Esporte Para Toda Vida, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná. Diversas cidades paranaenses puderam manifestar interesse na participação. Aquelas que se inscreveram receberam todo o material esportivo necessário para as aulas desses esportes.

Serviço:



Local: Ginásio Moringão

Aulas: iniciação ao Handebol

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: das 9h30 às 10h30 e das 10h31 às 11h30



Local: Ginásio Moringão

Aulas: iniciação ao futsal

Dias: quartas e sextas-feiras

Horário: das 9h30 às 10h30 e das 10h31 às 11h30



Local: Centro Esportivo Maria Cecília

Aulas: ginástica

Dias: terças, quartas, quintas às sextas-feiras, às 8h30

Quartas e sextas-feiras, às 16h.



Aulas: voleibol

Dias: quartas e sextas-feiras



Aulas: futsal

Dias: terças e quintas-feiras, pela manhã

Quartas e sextas-feiras, pela manhã



Aulas: natação infantil

Dias: terças e quintas-feiras

Aulas: natação juvenil

Dia: Terças e quintas-feiras

Quartas e sextas feiras

Todas as turmas terão vagas ampliadas e podem ocorrer acréscimos de horários.

Ana Paula Hedler/Asimp