Campanha de vacinação contra o sarampo entra na reta final

Pais e responsáveis têm até a próxima sexta-feira (31) para levar seus filhos para tomar as vacinas

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite está na reta final. Ela encerrará na próxima sexta-feira (31). Até lá, os pais e responsáveis devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para vacinar as crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade.



De acordo com os dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), do dia 6 de agosto até o momento, 15.917 crianças receberam a gotinha contra a paralisia infantil, o que significa que 61,05% do público-alvo está imunizado contra a doença. Outras 15.937 doses da vacina contra o sarampo foram aplicadas, ou seja, houve uma cobertura de 60,92% do público-alvo. A meta este ano é vacinar, no mínimo, 95% daqueles maiores de 12 meses e menores de 5 anos, que somam 26 mil crianças em Londrina.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a cidade está dentro da média nacional, que chegou a 61% do público-alvo imunizado. Já a média paranaense é um pouco maior, atingindo a casa dos 65%. “Considerando que temos apenas uma semana para o término da campanha, temos um índice baixo. Precisamos conscientizar os pais e responsáveis, para que eles sejam protagonistas, que possam traduzir todo o amor que eles têm pelos seus filhos através do ato de conscientização pela vacinação. Nessa última semana, vamos continuar com todo o empenho dos profissionais de saúde para que possamos ter uma surpresa positiva”, esclareceu Machado.

Até a próxima sexta-feira, os profissionais de saúde continuarão visitando todas as escolas municipais e os centros municipais de educação infantil (CMEIs) de Londrina para vacinar as crianças que ainda não foram levadas a uma UBS. Até agora, mais de 90 unidades escolares já receberam os técnicos. Além disso, todas as Unidades Básicas de Saúde estão com doses disponíveis tanto para o sarampo e a paralisia infantil quanto para as demais imunizações constantes no calendário vacinal das crianças. As UBSs da zona urbana e rural permanecem em funcionamento de segunda a sexta-feira, conforme horário disponível para consulta no site da Prefeitura de Londrina, no www.londrina.pr.gov.br ou diretamente pelo link https://goo.gl/yHsA4D.

A dose concedida durante a campanha nacional é tríplice viral, que engloba a prevenção do sarampo, caxumba e rubéola. Além dela, os pequenos estão recebendo um reforço contra a paralisia infantil.