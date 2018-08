Apresentação musical e documentário movimentam CCI Leste na segunda

Atividades promovem um resgate à década de 1960, época que marca o nascimento do rock em Londrina

A Secretaria Municipal do Idoso oferece na próxima segunda-feira (27), um show com a cantora Nilsa Catai e a exibição do documentário Juventude em Brasa. O evento começa às 14h com a apresentação do curta-metragem, seguida de um bate-papo com seus produtores e encerra com sucessos do rock e da MPB interpretados pela cantora. O evento, gratuito e aberto ao público, será no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) Leste, que fica rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz.

Juventude em Brasa é a primeira das cinco produções da série Acordes Encarnados, que retoma a história do rock de Londrina. Dirigido pelo jornalista Teixeira Quintiliano, o documentário retrata a chegada do gênero na cidade, na década de 1960, as primeiras bandas e o papel de programas de rádio e televisão na consolidação da música na região. São abordados aspectos comportamentais, traços característicos da época e a produção sonora da geração pioneira.

Nilsa Catai começou a carreira ainda menina, se apresentando nas categorias de artista mirim em programas londrinenses de TV. A época e cenário narrado pelo documentário marcaram o início das apresentações da cantora com diversas bandas e projetos musicais, como o tributo aos Mutantes, Elis Regina e Pink Floyd e outras contribuições nos gêneros bossa nova, rock de vanguarda, entre outros.

N.com