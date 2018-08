CMTU e Sesc oferecem passeio ciclístico no sábado

Atividade promove o turismo de bike incentivando hábitos de vida saudáveis

A 5ª edição do Ciclo Sesc promete movimentar ciclistas de Londrina e região no próximo sábado (25). O passeio é organizado pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e espera reunir em média 200 pessoas. A largada será dada às 15h, na Avenida Madre Leônia Milito, 2.121. O Ciclo é gratuito e quem quiser participar precisa apenas chegar um pouco mais cedo no local para realizar a inscrição.

A proposta do passeio é explorar a riqueza histórica e natural de Londrina, mostrando que o deslocamento com bicicletas representa um meio de transporte barato, ecológico, seguro, que traz benefícios à saúde e qualidade de vida, uma excelente alternativa para a mobilidade urbana. O percurso, que totaliza 15 km somando ida e volta, pode ser consultado no endereço goo.gl/maps/ydPwQ3asqCr.

A CMTU acompanhará o trajeto com carros e motocicletas, a fim de assegurar que os participantes concluam o passeio em segurança. O uso de capacete é obrigatório. Será fornecida aos ciclistas uma estrutura com água mineral e barrinhas de cereais. Além disso, serão sorteados brindes como bombas, lanternas, bancos e outros acessórios para bicicletas.

De acordo com o coordenador de Educação no Trânsito da CMTU, Carlos Eduardo Ribeiro, o objetivo do Ciclo é promover o turismo ciclístico mostrando que as bicicletas são um meio de transporte seguro e representam uma alternativa para a mobilidade urbana. “A ideia do passeio é fazer as pessoas conhecerem a cidade, por isso planejamos percursos em diversas regiões, passando por locais diferentes. Com isso tentamos mostrar que é possível pedalar de forma segura na cidade e que as bikes são um meio de transporte viável para o dia a dia”, contou.

Para esta edição, o Ciclo propõe uma ação solidária. É solicitada a doação de uma caixinha de leite ou um quilo de alimento não perecível, que serão encaminhados ao Centro de Assistência, Cultura, Esporte e Lazer Prof. Ivan Dutra. Para incentivar a colaboração, os 100 primeiros que realizarem a doação receberão de brinde uma camiseta. O evento conta com apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Decathlon, Polícia e Guarda Militar.

N.com