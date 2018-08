Crianças do Distrito de Paiquerê participam de Festa das Culturas

Intenção é incentivar o respeito ao próximo, por meio da expansão do conhecimento

Para ensinar às crianças do distrito de Paiquerê sobre a importância do respeito ao próximo e também sobre as culturas diferentes, na próxima segunda-feira (27), às 9 horas, a Escola Municipal Armando Rosário Castelo vai realizar a “Festa das Culturas”, em sua quadra esportiva. A unidade escolar fica na Alcina Alves Camargo, s/n, em Paiquerê.

Durante o período da manhã, as crianças vão poder se divertir com uma atividade diferente. Haverá danças típicas e mostruários de roupas e trajes de diversos estados do Brasil e países do mundo, como da cultura gaúcha, disseminada no Rio Grande do Sul, do Paraná e do nordeste, assim como de países mais distantes, como o Japão, a França, o Egito e a Mesopotâmia antiga.

Os alimentos direto do campo também estarão à mostra, como espigas de milho, pencas de banana e exemplos de trigo, aveia e soja. A intenção é que os alunos visualizem e aprendam as diferenças entre eles, além de entenderem a importância de uma alimentação natural, não industrializada, valorizando e respeitando, assim, a cultura do território onde eles vivem, que fica na zona rural de Londrina.

De acordo com o diretor da escola, Jadir Reis de Mattos, a intenção é mostrar aos participantes que existem culturas diferentes daquela que eles estão acostumados, mas que isso não as fazem melhor ou pior do que a deles. “Queremos ampliar o conhecimento das crianças, buscar que elas desenvolvam a humildade, a aceitação do diferente e de outras culturas, mostrar que cada grupo tem seu costume. A intenção é que todos possam se sentir incluídos na sociedade, porque o sol brilha para todos e ninguém é melhor ou pior do que o outro, é apenas diferente”, disse o diretor.

Para isso, os educadores vão organizar a quadra da escola, decorando com materiais da própria escola, como tecido TNT e mesas escolares. A manhã pretende ser um momento de confraternização, socialização e aprendizado de maneira leve. Ao todo, 208 crianças, entre 6 e 12 anos, devem participar das atividades.

Ana Paula Hedler/NCPML