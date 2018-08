FEL apresenta projetos esportivos que serão patrocinados pelo Município

Prefeito Marcelo Belinati participa da assinatura dos termos de colaboração, nesta segunda-feira (27)

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, participa nesta segunda-feira (27) da assinatura dos Termos de Colaboração com os projetos que serão patrocinados pelo Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE). O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Fernando Madureira, estará presente na solenidade, assim como os proponentes dos projetos aprovados. A assinatura dos Termos de Colaboração será às 10 horas, na Sala de Reuniões da FEL, localizada na Rua Gomes Carneiro, 315, no Ginásio Moringão.

Para este segundo edital do FEIPE de 2018, o Município disponibilizou investimentos na ordem de R$1.327.500,00. Foram aprovados e classificados 17 projetos, nos programas de formação esportiva da juventude, incentivo ao desenvolvimento do esporte adulto, modalidades esportivas alternativas, e apoio às ligas londrinenses.

Os esportes que receberão recursos do FEIPE através do 2º edital são o rugby, voleibol, taekwondo, badminton, handebol, judô, natação, tênis, futsal, triathlon, futebol americano e futebol.

JOJUPS

Em seguida, haverá a apresentação da delegação londrinense que participará dos Jogos da Juventude do Paraná. São cerca de 400 pessoas, entre atletas e integrantes de equipes técnicas, e todos são patrocinados pelo FEIPE.

O presidente da FEL destacou que a apresentação foi um pedido do prefeito Marcelo, para desejar boa sorte aos atletas da cidade. “Como já passei pelas duas experiências, de ser atleta e técnico, sei que para eles será muito importante ter esse contato com o prefeito, que se importa muito com o bom andamento do trabalho deles nos jogos”, explicou.

Os Jogos da Juventude serão realizados de 7 a 15 de setembro, em Toledo. O evento é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo (SEET), em parceria com a Prefeitura de Toledo.

Lançamento

Na ocasião, também será realizado o lançamento oficial do projeto Esporte Para Toda Vida, que disponibilizará aulas gratuitas de futsal e handebol às crianças e adolescentes. A iniciativa, desenvolvida pela SEET, irá ocorrer em Londrina no Centro Esportivo Maria Cecília e no Moringão.

Madureira agradeceu ao governo do Estado por incluir Londrina entre as primeiras cidades a receber o projeto. “Esse programa, que é inédito no município, já irá iniciar as atividades assim que forem fechadas as turmas. É uma proposta muito bacana para ampliarmos o atendimento nos bairros, e esperamos poder aumentar esse projeto para que seja realizado em mais regiões da cidade”, frisou.

Juliana Gonçalves/Asimp