Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 25/08/2018

Primeira Leitura (Ez 43,1-7a)

Leitura da Profecia de Ezequiel

1O homem conduziu-me até a porta da casa do Senhor que dá para o nascente,2e eu vi a glória do Deus de Israel, vinda do oriente; um ruído a acompanhava, semelhante ao ruído de águas caudalosas, e a terra brilhava com a sua glória.

3A visão era idêntica à visão que tive quando ele veio destruir a cidade, bem como à visão que tive junto ao rio Cobar; e eu caí com o rosto no chão. 4A glória do Senhor entrou no Templo pela porta que dá para o nascente. 5Então o espírito raptou-me e me levou para dentro do pátio interno e eu vi que o Templo ficou cheio da glória do Senhor.

6Ouvi alguém falando-me de dentro do Templo, enquanto o homem esteve de pé junto a mim. 7aEle me disse: “Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar em que coloco a planta dos meus pés, o lugar onde habitarei para sempre no meio dos israelitas”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 84)

— A glória do Senhor habitará em nossa terra.

— Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que ele vai anunciar; Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra.

— A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus.

— O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus.

Evangelho (Mt 23,1-12)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: 2“Os mestres da Lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a Lei de Moisés. 3Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações! Pois eles falam e não praticam. 4Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo.

5Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas.

6Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. 7Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de Mestre. 8Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de Mestre, pois um só é vosso Mestre e todos vós sois irmãos.

9Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. 10Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso Guia, Cristo. 11Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. 12Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deus exalta os humilhados

Deus exalta o humilhado e se alegra com aquele que serve

“Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado” (Mateus 23,11-12).

Jesus enfrentava um grande problema com os religiosos da sua época: os fariseus e doutores da Lei, os chamados Mestres da Lei. Eles se colocavam acima dos outros, porque conheciam a Lei pelo estudo, pela dedicação em conhecer à letra ou porque tinham práticas religiosas; como tinham os fariseus que pagavam o dízimo, faziam jejuns e assim por diante. Entretanto, o conhecimento e as práticas religiosas tornavam esses homens orgulhosos e acima dos outros, eles se sentiam superiores pelo que sentiam, e humilhavam os outros, tinham na religião um modo de aparecer, destacar-se e, acima de tudo, exaltar-se.

Quando uma pessoa se exalta, ela geralmente humilha os outros, e Deus não se coloca ao lado de quem se exalta. Ele não se coloca ao lado de quem se incha de orgulho ou inflama-se por aquilo que sabe, tem ou realiza.

Deus exalta o humilhado e se alegra com aquele que serve. Não importa o que você sabe, importa menos ainda o que você tem ou o que você é. O chefe, o responsável pelo grupo, o coordenador… Somos apenas servos. O que precisamos, hoje, com muita urgência, é descobrir, em nossas igrejas e comunidades, onde estão os servidores, os servos do Senhor.

Muitas vezes, aparecem as lideranças, aqueles que gostam de aparecer, mas tudo aquilo que fazemos para Deus deve ter sempre o toque da sobriedade e da discrição. Não faço para chamar atenção para a minha pessoa, faço com a maior discrição possível para que eu não me sobressaia naquilo que realizo, mas o Senhor, que é a causa da minha dedicação e da minha entrega ao Reino de Deus.

Jesus precisa de discípulos que sejam servos, e não senhores, mestres, entendidos nem gostem de aparecer com aquilo que realizam. Aqueles que se escondem não se escondem, porque não querem trabalhar; pelo contrário, trabalham com intensidade e dedicação pelo Reino de Deus, porém não aparecem, não ganham estrela, não são destacados, não são aplaudidos nem reconhecidos por outras pessoas. Deus, no entanto, é quem reconhece todas coisas e, de fato, faz a sua obra por amor ao Reino de Deus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook