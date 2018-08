110 anos da imigração japonesa no Brasil serão comemorados em sessão especial

O aniversário de 110 anos do início da imigração japonesa no Brasil serão celebrados em sessão especial do Senado nesta segunda-feira (27) às 11h no Plenário. A data lembra a chegada aos portos brasileiros, em 1908, do Kasato Maru, primeiro navio a trazer japoneses para trabalhar nos cafezais paulistas. Mais de 700 japoneses chegaram ao país na época.

A sessão especial foi uma iniciativa do senador Hélio José (Pros-DF), que vê na realização da homenagem uma oportunidade de contribuição para o estreitamento das relações de amizade e cooperação entre os dois países. Os senadores Eduardo Braga (MDB-AM), Simone Tebet (MDB-MS), Maria do Carmo Alves (DEM-SE), José Pimentel (PT-CE) e Renan Calheiros (MDB-AL) também apoiaram a realização da sessão.

O evento contará com a presença de representantes da embaixada japonesa no Brasil, o ministro chefe do setor econômico no consulado, Osamu Yamanaka e o secretário Kazuu Wakaeda. A lista de convidados também inclui a presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, deputada Keiko Ota (PSB-SP); o presidente da federação das associações nipo-brasileiras do Centro-Oeste, Hermínio Hideo Suguino; a ministra Cecilia Kiku Ishitani, assessora do secretário-geral do Itamaraty; e o embaixador Eduardo Paes Saboia, chefe do gabinete do Ministro das Relações Exteriores.

Será exibida na solenidade parte da reportagem especial da Rádio Senado feita no centenário da imigração. A sessão também marcará a abertura de uma exposição de registros históricos da imigração japonesa promovida pelo Arquivo S, Biblioteca e Secretaria de Arquivo da Casa. Será exposto um quadro original da artista Tomie Ohtake, parte do acervo artístico do Senado. A exposição ocorrerá Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal e estará aberta ao público entre os dias 27 e 31 de agosto.

Os 110 anos da imigração nipônica para o país foram lembrados também julho no Congresso. As cúpulas da Câmara dos Deputados e do Senado ficaram iluminadas de vermelho e branco em homenagem à data.

Relações bilaterais

O Brasil abriga atualmente a maior comunidade de descendentes de japonês no exterior: são cerca de 1,5 milhão de pessoas com a ascendência, de acordo com o Consulado Geral do Japão em São Paulo. Enquanto, o Japão possui a terceira maior comunidade brasileira fora do país, cerca de 185 mil pessoas, segundo Ministério da Justiça do Japão.

Para fomento das relações e parcerias entre os países, foi instalado no Congresso Nacional, em 2003, o Grupo Parlamentar Brasil-Japão e em 2015 a Frente Parlamentar Mista Brasil-Japão.

(Agência Senado)