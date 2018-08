Obra de melhoria interrompe abastecimento em três bairros da zona Leste

A Sanepar informa que fará obra de melhoria na rede de distribuição de água que atende os jardins Vera Cruz, Pioneiros e Graziela, localizados na zona Leste de Londrina, na próxima terça-feira (28). O serviço será executado das 8h às 18h e, neste período, o abastecimento ficará interrompido. O retorno ocorrerá de forma gradativa durante a noite.

Clientes que têm caixa-d’água não devem ficar desabastecido. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter reservação com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Acompanhe mais informações pelo site www.sanepar.com.br.

Assessoria de Imprensa / Sanepar/Londrina