Simpósio de assistência e qualidade de vida de idosos recebe inscrições até setembro

Os interessados em discutir sobre assistência ao idoso e ações em prol da atenção à saúde de pessoas acima de 60 anos, ainda podem se inscrever na 8ª edição do Simpósio de Assistência Integral e de Qualidade a Idosos. A inscrições individuais vão até o dia 1º de setembro. Grupos de cinco pessoas ganham desconto na taxa e podem se inscrever até o dia 25 de agosto. O investimento varia entre R$ 36 e R$60. As inscrições devem ser feitas pelo endereço www.uel.br/projetos/gesen.



O evento será nos dias 14 e 15 de setembro, no anfiteatro do Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA), da Universidade Estadual de Londrina, na Rodovia Celso Garcia Cid, 445, Km 380. Durante o Simpósio haverá cursos, conferências, palestras e apresentações de trabalhos. A programação completa está disponível em http://www.uel.br/projetos/gesen/pages/arquivos/Programa%C3%A7%C3%A3o%20Geral.pdf.



Pesquisadores e estudiosos que desejarem poderão apresentar trabalhos durante o encontro, que receberá as publicações até o dia 28 de agosto. Podem participar profissionais que atuam com idosos, pesquisadores, professores, alunos de instituições de ensino superior e interessados no assunto. Os membros de grupo poderão se inscrever em cursos entre os dias 27 e 31 de agosto.



O Simpósio é realizado pelo Grupo de Estudos sobre o Envelhecimento (Gesen), da UEL, e conta com apoio da Secretaria Municipal do Idoso. O Gesen é voltado a debates sobre a vida depois dos 60 anos, o grupo promove conversas e outras atividades de extensão, ensino e pesquisa nas áreas de geriatria, que estuda e trata doenças relacionadas ao envelhecimento e gerontologia, que estuda os fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais e relacionados à terceira idade.

N.Com