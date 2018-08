Coluna Canal 1. Por: Flávio Ricco

Canal 1 (segunda-feira – 27/08/2018)

Por: Flávio Ricco

Colaboração: José Carlos Nery

(Abertura)

IURD planeja diminuir seus espaços na Rede TV!, TV Gazeta e Canal 21

Não existe ainda nenhuma manifestação oficial sobre nada, mas são, a cada dia, mais intensos os rumores de que a IURD planeja reduzir os horários locados em diversas TVs do país.

Embora ninguém confirme, há a informação que Rede TV!, Canal 21 e Gazeta – SP, além de outras emissoras independentes, já foram notificadas.

Dentre as razões, a crise econômica geral e o consequente enfraquecimento financeiro de uma boa maioria das igrejas neopentecostais, que já não consideradas ameaças para a Universal.

No mercado se trabalha com a informação que cerca de R$ 500 milhões/ano são gastos para o pagamento desses horários.

Assim como são conhecidos os problemas financeiros enfrentados por aquelas que seriam suas concorrentes na ocupação desses espaços.

Não bastasse isso, hoje, praticamente todas as igrejas, inclusive a católica, já têm os seus próprios canais, além de rádios, sites e demais aplicativos. A cada dia o “aluguel” de horários, entendem setores da IURD, vem se tornando menos necessário.

TV Tudo

Outro lado

A coluna, claro, teve o cuidado de procurar ouvir a Igreja Universal.

O responsável por sua Comunicação, consultado, não respondeu até o fechamento.

Digital

A exemplo da Record, com o PlayPlus, a Rede TV! também terá conteúdos com seus contratados, Luciana Gimenez entre os principais.

O lançamento do projeto da Peanuts deverá ocorrer ainda no mês de setembro.

Mexida no nome

A partir de 1º de setembro, o canal ESPN+ terá seu nome alterado para ESPN 2, em função de um “alinhamento global” da marca.

Não haverá, no entanto, qualquer mudança no conteúdo na grade de programação, que seguirá exibindo partidas do futebol internacional, além de eventos de esportes americanos, como ciclismo, rúgbi e tênis.

Por favor, anote

Se Silvio Santos é o Silvio Santos que todo mundo conhece, prepare-se que vem coisa aí.

O bom senso recomenda aguardar. Um novo programa para Mara Maravilha, afastada do “Fofocalizando”, pode estar sendo preparado.

Vistoria

No começo de setembro, o SBT vai mostrar mais um encontro dos personagens de Dalton Vigh e Myrian Rios em “As Aventuras de Poliana”.

Em cena, a diretora Ruth recebe a visita inesperada de Sr. Pendleton, investidor do colégio, para vistoriar as dependências e salas de aula.

(Crédito Eve Schwarz/SBT)

Olha o estrago

Na próxima sexta-feira começa a propaganda política no rádio e televisão.

A Rede TV!, com toda aquela porção de horários vendidos – igreja mais “Show da Saúde” - será obrigada a reduzir os programas de esporte e policial do Edie Polo para 15 minutos de duração cada um. E os dois com dois breaks no meio. Dar audiência como?

Desafio

Qualquer solicitação de serviço à Net é sempre um teste de paciência.

Até chegar a quem realmente pode decidir, atendente no caso, por intermináveis minutos é necessário dialogar com uma máquina, apertar várias vezes as teclas 1 e 2, para nunca resolver coisa nenhuma. Bem que poderiam agilizar um pouquinho.

Muito difícil

Estão bem próximas de zero as chances da Band assumir algum evento esportivo de importância até o final do ano. Por aí se entenda futebol, vôlei ou qualquer outra modalidade.

A prioridade de agora é botar ordem na casa o quanto antes e começar a planejar 2019.

Correndo

A Record está com uma frente de quase um mês, em relação ao capítulo no ar, nos trabalhos de “Jesus”.

E a proposta é avançar ainda mais, liberar estúdios e deixar caminho livro para “Gênesis”, a substituta.

Vai sair

Eva Wilma vai deixar “O Tempo Não Para” em setembro.

Segundo a Globo, isso já estava combinado com a atriz, que faz a Petra, uma cientista especializada em criogenia.

Bate – Rebate

A editora chefe do “ESTV - 1a edição” foi demitida semana passada, depois de mais de três décadas de serviços prestados à TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo...

... No lugar dela assumiu Luiz Veiga, que deixou a InterTV, do Rio Grande do Norte.

Quer dizer que agora se confirma nota aqui veiculada, dia 13 passado, sobre o fim do contrato do SBT com a Disney? Então tá.

Jovem Pan, decidida a situação de Joseval Peixoto e cancelado o debate, sinaliza agora para novas mudanças em alguns dos seus cargos de comando.

Canal Brasil tem programada para esta terça, 10 da noite, a exibição de “Quase Memória”, filme inspirado no livro de Carlos Heitor Cony...

... Direção de Ruy Guerra, com Tony Ramos, João Miguel, Mariana Ximenes, Charles Fricks, Antonio Pedro, Augusto Madeira e Flavio Bauraqui.

Liberada pela Rede TV!, Sonia Abrão também vai gravar o “Programa do Porchat”...

... Gilberto Barros, idem, na mesma data...

... Tudo como parte do aniversário de 65 anos.

E não é que tem um diretor da Record, que a todo instante repete ser capaz de dirigir qualquer rede de televisão, só com 70 funcionários? Um leão.

C´est fini

O filme da “Escolinha do Professor Raimundo” deu uma estacionada. Por enquanto, só existe o roteiro e a intenção de fazer.

Pessoal ligado ao projeto informa que a Globo Filmes não conseguiu ainda resolver todas as questões relacionadas aos direitos de personagens.

Na melhor das hipóteses, no ano que vem.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Essa coluna é patrocinada por: