Municípios do Norte Pioneiro apresentam experiências de sucesso na área da saúde

Equipes de saúde dos municípios do Norte Pioneiro se reuniram na quinta-feira (23) em Jacarezinho para discutir boas experiências nos municípios na área. O encontro foi organizado pela 19ª Regional de Saúde e aconteceu no Auditório da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp).

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, o evento é uma forma de reconhecer e divulgar ações na área da saúde que estão conseguindo bons resultados e promover a troca de experiências. “Temos equipes de altamente qualificadas e que, com apoio do Estado e dos municípios, desenvolvem ações que estão fortalecendo e incrementando o serviço de atenção básica. Isso merece ser conhecido”, disse Nardi.

Uma das experiências apresentadas foi a de Wenceslau Braz, que abordou os resultados do Programa Vigiasus, implantado pelo Estado do Paraná em 2013 para aprimorar as ações da vigilância em saúde nos municípios. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Suelen da Silva Freitas, conta que o programa incentivou as equipes de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde ambiental, saúde do trabalhador e promoção da saúde a se empenharem para atingir metas de qualidade e desempenho.

Um dos resultados obtidos pelo município é a alta taxa de cobertura nas campanhas de vacinação. No caso da vacina contra a gripe, por exemplo, o município conseguiu atingir a totalidade dos públicos-alvo da campanha. Na vacinação contra pólio e sarampo também está obtendo bons resultados. “Com o investimento do Vigiasus e o apoio da 19ª Regional conseguimos melhorar nossos indicadores de saúde e isso se reflete na qualidade de vida da população”, explica Suelen.

Clínica

Depois do encontro, o secretário Nardi aproveitou para conhecer a Clínica Odontológica da Uenp, inaugurada no início deste ano. A clínica conta 44 cadeiras de atendimento funcionando e outras 22 em fase de implantação. O local atende adultos e crianças e conta com estrutura para fazer 280 procedimentos odontológicos e 520 exames semanalmente.

“O atendimento à saúde deve ser integral e para isso devem existir serviços odontológicos de qualidade através do sistema público de saúde. Ver a clínica odontológica da Uenp em funcionamento mostra que quando há comprometimento com a saúde é possível oferecer o que a população precisa”, destacou Nardi.

