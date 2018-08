Utilidade Pública - Manutenção interrompe abastecimento de água em Irerê

A Sanepar informa que a distribuição de água no distrito Irerê, em Londrina, será interrompida amanhã (29) para a realização de manutenção no sistema de reservação. O serviço será realizado das 7h às 19h. O abastecimento deve voltar ao normal até o final da noite.

A população deve colaborar evitando desperdícios, adiando limpezas, lavagens de carros e calçadas.

Clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, acesse o aplicativo para celular e tablete Sanepar Mobile ou o site: www.sanepar.com.br.

Asimp/Sanepar