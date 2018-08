Londrina recebe palestra do diretor de comunicação e VP do Instituto Renault

Caique Ferreira é o convidado do Estrela ADVB – evento que promove bate-papo sobre mercado e negócios

Com o tema 20 anos de inovação da Renault no Brasil, o diretor de comunicação e VP do Instituto Renault do Brasil, Caique Ferreira, vem a Londrina para mais uma edição do Estrela ADVB.

O evento, promovido pela ADVB/PR (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná), acontece amanhã (29), às 19h, na Central de Decorados Plaenge, na Gleba Palhano.

Natural de Minas Gerais, o engenheiro mecânico Caique Ferreira começou sua trajetória na Fiat Automóveis em 1998, chegando ao cargo de gerente de imprensa e produto América Latina e automobilístico da marca. Atualmente, em trabalho para Renault, atingiu o 5° lugar no mercado brasileiro e o 3° lugar no grupo Renault mundial, devendo chegar ao segundo colocado nos próximos anos.

O Estrela ADVB é aberto ao público e os convites podem ser adquiridos na ADVB-PR ou no local do evento. Mais informações pelo telefone (41) 3085-3124, whatsapp (41) 99128-9113 ou e-mail: secretaria@advbpr.com.br.

Asimp/ADVB-PR