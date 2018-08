Intuel firma parceria com incubadora dos EUA

A Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Estadual de Londrina (Intuel) e o Research Park da Florida Atlantic University (FAU) assinam, amanhã (29), um contrato de cooperação entre as duas instituições. Com isso, a Intuel se torna a primeira incubadora da região a ter uma cooperação técnica com o Parque Tecnológico estadunidense, responsável pela segunda maior transação entre empresas dos Estados Unidos de 2018.

O objetivo da cooperação é promover a troca de experiências entre as incubadoras, envolvendo inovação tecnológica e o trabalho empreendedor realizado nelas. “Além do intercâmbio com as nossas empresas incubadas, ainda teremos a troca de experiências nas áreas administrativa, empreendedora, tecnológica e de inovação com um Parque Tecnológico que é referência nos Estados Unidos”, afirma o diretor da Aintec, Edson Miura. Foi no Research Park da FAU que a startup brasileira Decora – incubada lá – foi vendida para a norte-americana CreativeDrive por US$ 100 milhões.

“A Intuel chamou a atenção do Research Park porque tem um modelo de negócio diferenciado, desenvolvendo em seus incubados uma visão empreendedora com gestão para o seu negócio”, explica Miura. Esse contato foi feito através da Brazil Internacional Foundation (BIF), uma entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade integrar a comunidade brasileira em solo estadunidense.

Para o chairman da BIF, Aloysio Vasconcellos, a visão e as possibilidades internacionais do Research Park farão com que os empreendedores brasileiros possam expandir seus negócios a nível mundial. “O Research Park se propõe a internacionalizar, de forma dinâmica, rápida e objetiva, os trabalhos desenvolvidos pela Intuel e seus parceiros locais”, esclarece Vasconcellos.

A cerimônia de assinatura será realizada amanhã (29), às 15h30, na Sala dos Conselhos da UEL.

Mariana Paschoal/Asimp