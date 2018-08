Corrida noturna Unimed Inspira recebe mais de 2,5 mil pessoas no Mercadão da Prochet

Nesta edição, mais de 1,8 mil pessoas se inscreveram para as provas de 4 km e 8 km

No último sábado (25), o Mercadão da Prochet (Av. Harry Prochet, 305) foi palco do Corridas Unimed Inspira 2018 – Etapa Night. Segundo a organização, o espaço recebeu mais de 2,5 mil pessoas, que disputaram as provas de 4 km e 8 km ou aproveitaram os serviços de saúde e bem-estar do evento.

Nesta edição, mais de 1,8 mil pessoas se inscreveram para as provas, incluindo as pessoas com deficiência da Afel (Associação das Famílias Especiais de Londrina).

A corrida noturna realizou duas provas: uma de 4 km e outra de 8 km. No primeiro percurso, os ganhadores do sexo feminino foram Franciele Maria de Oliveira da Silva (1º lugar), Karen Sabrina da Silva Peres (2º lugar) e Sirlei Batista do Amaral (3º lugar). Do sexo masculino, Everton Pereira da Silva (1º lugar), Charles Robert Carrascoza (2º lugar) e Antônio Marcos Delmonico (3º lugar) tiveram o melhor desempenho.

No percurso de 8 km, subiram ao pódio as corredoras Daiane Jerônimo da Silva (1º lugar), Gisele Gabriel Gonçalves (2º lugar) e Ana Maria Scartazini (3º lugar). Na categoria masculina, os três melhores foram Claudio da Silva (1º lugar), Fernando Alisson Ferreira (2º lugar) e Reginaldo José da Silva (3º lugar).

A assistente de Negócios, Silvana Xavier, participou pela quarta vez da corrida da Unimed. Nesta edição, a colaboradora comemora a participação do namorado. “Eu sempre ia aos eventos da Unimed sozinha. Desta vez, eu consegui convencer meu namorado a participar da corrida, e realizamos a prova juntos”, explica. Silvana comenta que concluir a prova do evento é uma superação, já que pratica atividade física, mas não a modalidade. “Eu sinto que eu sempre melhoro meu desempenho na corrida. Seja no tempo da prova ou na respiração”, destaca.

Além da corrida, a organização montou o Espaço Saúde, com a presença das equipes da Medicina Preventiva e do DOM, ambas da Unimed Londrina. Nele, o público aproveitou serviços como alongamento, orientações preventivas, aferição de pressão e glicemia, massagem e pilates.

Asimp/Unimed