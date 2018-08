Ampliado o prazo para inscrição no Processo Seletivo do IFPR

Foi prorrogado, até 09 de setembro de 2018, o prazo para que os candidatos se inscrevam para concorrer a uma das mais de 6 mil vagas gratuitas do Processo Seletivo IFPR 2019. A taxa de inscrição de R$ 50,00 também foi prorrogada e poderá ser paga até o dia 10.

Do total de vagas ofertadas pelo Instituto Federal do Paraná, 80% são destinadas a cotas de inclusão social e 20% à ampla concorrência.

Em Londrina, são ofertados cursos nas seguintes modalidades:

Técnicos Integrados ao Ensino Médio, oferecidos a quem já tenha concluído (ou esteja concluindo) o Ensino Fundamental. Os cursos são organizados de modo que o estudante, a partir de única matrícula na Instituição, conclua o Ensino Médio juntamente a uma habilitação profissional técnica de nível médio:

Técnico em Biotecnologia;

Técnico em Informática.

Técnicos Subsequentes, oferecidos a quem já tenha concluído (ou esteja concluindo) o Ensino Médio, conferindo habilitação profissional técnica de nível médio:

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Massoterapia;

Técnico em Prótese Dentária;

Técnico em Saúde Bucal.

Superiores, oferecidos a quem já tenha concluído (ou esteja concluindo) o Ensino Médio:

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Licenciatura em Ciências Biológicas.

A novidade para este ano é a inclusão do transtorno de espectro autista (TEA) entre os 5% de vagas destinadas a pessoas com deficiência. Do total de vagas ofertadas pelo Instituto Federal do Paraná, 80% são destinadas a cotas de inclusão social e 20% à ampla concorrência.

Inscrições

Após realizar a inscrição pela página da Funtef (http://concursos.funtefpr.org.br/ifpr2019), organizadora do certame, o candidato deve gerar Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagar a taxa de inscrição de R$ 50,00 na rede bancária até o dia 10 de setembro de 2018.

Para realizarem inscrição, os candidatos que não têm acesso à internet poderão se dirigir a um dos campi do IFPR, de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 17h, no período destinado às inscrições. O endereço dos campi encontram-se na página virtual do Instituto Federal do Paraná (www.ifpr.edu.br).

Provas

As provas serão aplicadas simultaneamente, em uma única fase, no dia 14 de outubro de 2018, das 14h às 18h. Os candidatos somente poderão realizar a prova na cidade que oferta os cursos para os quais efetuaram a inscrição.

Para os cursos de nível médio, as provas serão aplicadas nas cidades de Assis Chateaubriand, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Quedas do Iguaçu, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Para os superiores, a aplicação das provas será realizada simultaneamente em Assis Chateaubriand, Capanema, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pitanga, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

O conteúdo programático para as provas dos processos seletivos encontra-se nos editais.

Editais

Os Editais que regem o Processo Seletivo 2019, estão disponíveis para consulta no endereço http://concursos.funtefpr.org.br/ifpr2019. Visando à inclusão de candidatos surdos, a íntegra dos editais também está disponível em libras (língua brasileira de sinais).

Interessados podem encontrar mais informações sobre o Processo Seletivo no site do IFPR (www.ifpr.edu.br), na página do facebook (https://www.facebook.com/REITORIAIFPR/) e através do Canal no Youtube - Conexão IFPR. Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (43) 3878-6123.

Priscilla Lopes Bertolino/Asimp