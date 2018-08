Inscrições para a Smart Farm AgroBIT vão até 31 de agosto

Na sexta-feira, dia 31 de agosto, terminam as inscrições para as startups se cadastrarem e participarem da seleção de projetos que estarão na Smart Farm AgroBIT. O espaço terá exposições das mais recentes tecnologias para o Agro e faz parte do evento AgroBIT Brasil 2018, com agenda para os dias 20 e 21 de novembro, no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina.

A vila tecnológica Smart Farm AgroBIT é um projeto inédito e reproduzirá a atividade rural em 11 mil metros quadrados, apresentando as novidades tecnológicas de startups e da agroindústria, sendo um verdadeiro campo experimental para o setor. As inscrições podem ser feitas pelo site www.agrobitbrasil.com.br/smartfarm. As vagas são limitadas.

O AgroBIT Brasil 2018 é um evento nacional de inovação e tecnologia para o agronegócio, com formato diferenciado e criado para acelerar o ecossistema Agritech brasileiro. O encontro é dirigido a produtores e empresários rurais, profissionais da agroindústria, provedores de soluções e tecnologia, pesquisadores, startups, universidades, centros tecnológicos, empreendedores, investidores e imprensa. A realização é da Sociedade Rural do Paraná, F&B Eventos, Sebrae Paraná e Londrina Convention Bureau e tem o apoio de diversas instituições.