Famosos vão à festa de debutante da atriz Giulia Garcia de Chiquititas

A atriz Giulia Garcia que interpretou a personagem Ana na novela Chiquititas, não esconde a felicidade de ter realizado o seu grande sonho em celebrar a tão sonhada festa de debutante dos 15 anos, digna como de uma princesa.

A beldade reuniu familiares e boa parte dos amigos do elenco da novela teen do SBT, em uma festa realizada no Espaço Villa das Estações, situado na Zona Sul de São Paulo, com o tema 'As Quatro Estações', onde contou com a organização e realização da Debute, empresa especializada em festas de 15 anos.

Os convidados foram recebidos com um Welcome Drink disposto em uma belíssima saia e teve a decoração contendo muitas flores naturais realizada por Jean Pierre, que cuidou carinhosamente de cada detalhes para ser inesquecível este momento, desde o letreiro da Vivo Desejo, até um encantador bolo de 5 andares confeccionado pela Jessica Vitor que compôs a mesa da aniversariante.

Entre os convidados estavam a Youtuber Viih Tube, os integrantes da série Z4, Apollo Costa, Matheus Lustosa e Gabriel Santana (acompanhado de sua namorada Nicole Tulcheski), além das atrizes e amigas até hoje do elenco de Chiquititas, Lívia Inhudes, Lorena Tucci, Carol Chamberlain, Cinthia Cruz e Julia Olliver, além de outras personalidades da mídia, como a atriz Giovanna Grigio, e os apresentadores do programa Operação 15 anos Isadora Sonna e Robson Munhoz.

A cerimônia conduzida pela Atmosfera Fest deixou a todos emocionados, assim como o Coral Paganini que tocou a canção 'Viva La Vida' para a triunfal chegada da debutante Giulia para dançar a valsa com seu pai Henrique Gazetta.

Com make e cabelo de Moises Cardeiro, Giulia optou para o principal momento da noite, inspirada nas princesas, por um luxuoso vestido confeccionado por Israel Valentim, com o modelo tomara que caia, contendo uma saia rodada com muitos bordados e aplicações em strass swarovski, além de uma imponente coroa de brilhantes que deixou a aniversariante ainda mais linda!

Renato Cipriano/Assimp

