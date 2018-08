Paulistana de 38 vende beleza, saúde e disposição

Elaine Ferrareto é esposa, mãe e cabeleireira.

Ao olhar a elegante e simpática Elaine ao passar, com toda certeza nota se o quanto ela chama a atenção e os olhares. Porém por trás de um corpo escultural tem uma mulher, dedicada à família e aos seus afazeres domésticos e sua profissão. Malhando e focada em dieta há seis anos Elaine mostra uma vitalidade além de tudo, isso por que ela divide sua rotina de cuidados domésticos, a sua profissão como cabeleireira e, além disso, o cuidado para não deixar de ir treinar.

O resultado disso é um corpo de deixar muita “novinha” com inveja. “O que mais quero mostrar com minha rotina é que nunca é tarde para começar a se cuidar, comecei com 32 anos e hoje afirmo que estou na minha melhor fase” Afirma.

Atualmente a beldade tem colocado mais suas fotos nas redes sociais justamente para as pessoas que admiram e isso tem chamado a atenção para outros aspectos, à própria musa afirma que recebe algumas cantadas e elogios mais que tira isso de boa. “Não é um problema pra mim isso, e elogio feito com respeito faz bem a qualquer mulher”.

Agora devido a sua exposição atual ela tem recebido convites interessantes para realizar fotos, já recebeu inclusive um convite para participar de um concurso de musas e também para desfilar no carnaval do ano que vem. Ela não nega nenhum convite, porém afirma que ainda não sabem quais desses vai aceitar. Para quem gostou da historia dessa dona de casa exemplar vale a pena torcer para quem sabe a ver arrasando por ai em suas atividades.

(E.T.Eventos)