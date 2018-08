BRDE contrata R$ 360 milhões da Caixa para financiar municípios do Sul

O BRDE assinou contrato com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 360 milhões para financiamento de projetos de municípios da Região Sul. Os recursos são provenientes do FGTS. O contrato foi assinado na sexta-feira (24), em Porto Alegre (RS), entre o presidente do BRDE, Orlando Pessuti, e o presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza.

Pessuti informou ao presidente da Caixa Econômica que o BRDDE já recebeu das prefeituras dos três estados do Sul solicitação de financiamento para projetos que somam R$ 600 milhões, especialmente nos programas pró-transporte e saneamento.

O presidente do BRDE também entregou ao presidente da Caixa solicitação de mais uma linha de R$ 150 milhões, desta vez para financiamento de projetos do setor privado no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Nelson de Souza manifestou especial interesse em promover entre a Caixa e o BRDE a estruturação de garantias para o financiamento de Parcerias Público Privadas – PPPs. Ele acredita que a estruturação de garantias permitirá que as PPPs finalmente superem as dificuldades para se desenvolverem.

Sandra Regina Machado Nassar/Asimp