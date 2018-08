Conheça a influenciadora Djuliane Timoteo

Ela transformou seu estilo de vida motivação para outras pessoas.

Muitas pessoas são gratas pela vida, uma dessas pessoas é Djuliane Timoteo, ela que tem mostrado suas rotinas de treino e dieta, além de uma bela mulher ela tem se destacado por justamente motivar outras pessoas.

A beleza da carioca é vista por fora mais principalmente por dentro, quem convive com seu dia a dia sabe muito bem a respeito disso. “Uma grande batalhadora de 25 anos que busca a realização dos seus sonhos através de muito esforço e trabalho.”

Deste modo positivista que ela tem crescido cada vez mais, tanto que não apenas para estimularem outras pessoas a prosseguir a diante na realização dos seus sonhos, mas de fato fazer o que se gosta.

Atualmente a gata está no terceiro período de educação física e afirma que se encontrou, através do curso. Ela que utiliza tudo que vem aprendendo em sua rotina de treinos e dietas é visível o quão cuidadosa com o corpo é Djuliane.

(E.T Eventos)