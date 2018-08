Fora de casa, Iate Clube/FEL/Londrina Futsal estreia com derrota na segunda fase da série bronze

No sábado (25), a equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal fez a sua estreia, fora de casa, na Segunda Fase do Campeonato Paranaense da Série Bronze. Jogando no Ginásio Erondi de Mello Barbosa (Barbosão), em Cantagalo, contra o Cantagalo/Revas Hotel/Performance Internet, a equipe iateana saiu derrotada pelo placar de 1 a 0.

Próximo jogo

No próximo sábado (01), as 20h30, a equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal estreia em casa na Segunda Fase do Campeonato Paranaense da Série Bronze diante do Itaipulândia Futsal/ACEREG, que venceu na primeira rodada Grupo G: 3 a 0 sobre Jaclani Futuro Copagril/SempreVida/Sicredi/Pref. de Marechal Cândido Rondon, em Itaipulândia.

Patrocinadores/Apoiadores: Prefeitura de Londrina | Fundação de Esportes de Londrina | Iate Clube de Londrina | Juntas Santa Cruz | Kones Materiais Esportivos | Transportadora Andreaci | Fisioterapia Marcelo Sahyun | Panificadora Pão Puro | Hélio da Farmácia Evangélica | IVOT - Medicina Esportiva | Scaff Odontologia

Rafael Ribeiro/Asimp