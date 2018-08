Cambará e Jacarezinho recebem “Brincando na Praça”

Patrocinado pela CTG Brasil, projeto oferece atividades esportivas e de lazer em espaços públicos

O projeto Brincando na Praça segue circulando na região da Bacia do Paranapanema. Neste final de semana, as cidades visitadas são Cambará, no sábado (1º) e Jacarezinho, no domingo (2). Com atividades esportivas, de lazer e promoção à saúde, a programação é realizada pela Liga RMC de Esportes, com patrocínio da CTG Brasil, via Lei de Incentivo ao Esporte.

Em Cambará, o projeto ocupa a Rua Hermínio Aggi, no Conjunto Habitacional Ignez Panichi Hanzé, 10h às 17h. A população contará com professores de educação física e monitores para praticar esportes coletivos, jogos de tabuleiro e as tradicionais brincadeiras infantis de rua. O projeto também oferece aulas de zumba para os adultos. Essa mesma programação estará disponível aos moradores de Jacarezinho, no domingo, na Praça Ruy Barbosa, das 10h às 17h. A participação é aberta a pessoas de todas as idades, e quem comparecer também poderá aferir a pressão arterial.

Até dezembro outras 22 cidades receberão o Brincando na Praça – todas vizinhas das 14 hidrelétricas administradas pela CTG Brasil. “A empresa participa da vida dessas comunidades. Patrocinar programações culturais, de educação ambiental, esportes e lazer é uma das maneiras de cumprirmos com nossa responsabilidade socioambiental”, diz Salete da Hora, diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da CTG Brasil.

No Rio Paranapanema, a empresa administra oito hidrelétricas por meio da Rio Paranapanema Energia. No segundo semestre de 2017, o projeto Brincando na Praça percorreu seis cidades da região e nesta temporada está visitando mais cinco municípios na abrangência das usinas.

Atividades

Esportivas: futsal, basquete, tênis, vôlei, peteca e jogos de tabuleiro.

Lazer: brinquedos infláveis e camas elásticas.

Lúdicas: pintura facial, desenho e recreação com jogos e brincadeiras tradicionais.

Saúde: aferição de pressão arterial e aula de zumba.

Asimp/CTG Brasil

