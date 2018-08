Uma noite de Tango e Jazz

“Septeto Reunion”, comandado por Vitor Hugo Gorni, presta homenagem a Astor Piazzola e Gerry Mulligan

O Projeto “Quartas Musicais: Londrina em Cena”, iniciativa da Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina, em parceria com o SESI, apresenta amanhã (29) um concerto de rara beleza: o “Septeto Reunion”, comandado por Vitor Hugo Gorni, faz um tributo a dois grandes músicos: o bandoneonista argentino Astor Piazzola e o saxofonista de jazz norte americano Gerry Mulligan.

“É a união do tango com o jazz”, afirma Vitor Gorni. “Vamos revisitar o disco gravado pelos dois, Summit, em 1974, na Itália. Este disco foi um marco na música instrumental que uniu o tango e o jazz. É um tributo a Astor Piazzola e Gerry Mulligan. As nossas apresentações já realizadas tiveram uma grande aceitação pelo público.”

O concerto será às 19h30, no Centro Cultural Teatro SESI/AML (em frente à Concha Acústica) com entrada gratuita – o público deverá retirar os ingressos no local com uma hora de antecedência.

Septeto Reunion

O conjunto “Septeto Reunion” foi criado em 2017, por iniciativa de Vitor Gorni, e conta com destacados músicos de Londrina: Mateus Gonsales (piano), Arthur Alves (violoncelo), José Marcelo Casagrande (vibrafone), Gabriel Zara (contrabaixo), Gilson Corsaletti (bateria) e Vitor Gorni (sax e arranjos).

O repertório inclui jazz, música brasileira e composições próprias. A formação instrumental é bastante diferenciada, pois inclui instrumentos como cello, barítono, acordeon, contrabaixo, piano, bateria e vibrafone - o que proporciona uma riqueza de timbres e cores musicais. O grupo participou como convidado no 37º Festival Internacional de Música de Londrina e o 1º Londrina in Jazz Festival.

Quartas Musicais

O projeto “Quartas Musicais: Londrina em Cena” é uma iniciativa do Festival de Música de Londrina em parceria com o Sistema Fiep, através do Centro Cultural Sesi/AML, que está oportunizando uma série de apresentações na cidade com músicos de destaque. Os concertos da série são realizados sempre na última quarta-feira do mês e cada mês tem uma atração diferente.

Asimp/Sesi