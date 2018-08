Prefeitura patrocina 17 projetos esportivos no segundo edital do FEIPE

O investimento é de mais de R$ 1milhão e atende a diversas modalidades esportivas; em contrapartida, as instituições têm que desenvolver projetos sociais nos bairros

Ontem (27), o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, assinou os Termos de Colaboração com os projetos que serão patrocinados pelo segundo Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) de 2018. A solenidade aconteceu na Fundação de Esportes de Londrina (FEL), com a presença do presidente do local, Fernando Madureira, e dos proponentes dos projetos aprovados.

Para este edital, o município disponibilizou R$ 1.327.500,00, que somado ao valor de R$ 3.005.000,00 do primeiro edital de 2018, ultrapassa R$ 4 milhões somente neste ano. Ao todo, 17 projetos foram aprovados nos programas de formação esportiva da juventude, incentivo ao desenvolvimento do esporte adulto, modalidades esportivas alternativas, e apoio às ligas londrinenses. Receberão os recursos os esportes: rugby, voleibol, taekwondo, badminton, handebol, judô, natação, tênis, futsal, triathlon, futebol americano e futebol.

O prefeito Marcelo Belinati ressaltou que a Prefeitura tem aumentado o investimento no esporte, pois a prática esportiva promove saúde, inclusão social e bem-estar para a população. “O interessante é que além de atender as equipes de alto rendimento, o edital do FEIPE traz a obrigatoriedade de atender os polos sociais, ou seja, as equipes e instituições têm que levar o esporte até os bairros, conjuntos e distritos da cidade, estimulando a prática esportiva e promovendo a inclusão social”, salientou.

Marcelo frisou também que o executivo está investindo na atração de eventos esportivos para a cidade, como os Jogos Abertos do Paraná, que há mais de 20 anos não eram realizados em Londrina e que voltam a acontecer na cidade entre os dias 21 e 30 de setembro, trazendo cerca de 4.500 atletas de todo o Paraná. “Eventos como este são bons para a cidade, pois além de estimular a prática esportiva, movimentam a economia, o comércio, os táxis e a rede hoteleira. Estamos desenvolvendo um conjunto de ações que visam estimular o esporte entre a juventude da cidade”, apontou.

O presidente da FEL, Fernando Madureira, explicou que o segundo edital de 2018 foi repetido para contemplar mais entidades, já que algumas perderam o prazo do primeiro, por falta de entrega da documentação necessária. “Sabemos da importância do FEIPE, por isso repetimos o edital e agora foram contempladas diversas equipes. Tenho certeza de que estas e outras ações que estamos desenvolvendo deixarão um legado para o futuro da cidade. Agradecemos muito ao prefeito, que tem se sensibilizado com a área e investido mais recursos no esporte”, ressaltou.

Esporte Para Toda Vida

Durante a solenidade, foi realizado o lançamento oficial do projeto Esporte Para Toda Vida, da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo (SEET), do governo do Paraná, que disponibilizará aulas gratuitas de futsal e handebol para crianças e adolescentes.

Em Londrina a iniciativa irá ocorrer em dois polos: Centro Esportivo Maria Cecília e no Moringão, e é voltada para jovens, com idade entre 6 e 17 anos e idosos. As inscrições já estão abertas e os interessados podem se inscrever diretamente nos locais.

Madureira enfatizou que o Esporte Para Toda Vida contempla a parte mais difícil que é a contratação de pessoas. “O próprio projeto contrata um professor e um estagiário, fornece o material esportivo, e nós disponibilizamos os locais para a realização dos esportes. Ano que vem queremos triplicar a quantidade de polos esportivos na cidade, para atender esta iniciativa, que promove saúde, lazer e bem- estar e nos permite ampliar o atendimento nos bairros”, afirmou.

Jojups

Alguns representantes da delegação londrinense que participará dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups), também estiveram presentes no evento. Ao todo, participarão dos jogos, que serão realizados em Toledo, de 7 a 15 de setembro, 400 pessoas, entre atletas e integrantes de equipes técnicas, e todos são patrocinados pelo FEIPE. O evento é uma realização do governo do Estado, por meio SEET, em parceria com a Prefeitura de Toledo.

Também estiveram presentes no evento, representando a SEET, o chefe regional Adalberto Denis Luiz; os vereadores Jairo Tamura, Eduardo Tominaga, João Martins e Péricles Deliberador, representando os projetos esportivos aprovados no segundo edital do FEIPE, Eliane Pinheiro, diretora geral do Colégio Estadual Vicente Rijo, e presidente da Liga Londrinense de Futebol, Octávio Martinez Gianelli.

Dayane Albuquerque/NCPML