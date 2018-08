Rolândia: Caminhada Ecológica promoveu integração e contemplação da natureza

A “3º Caminhada Ecológica da Integração”, na Trilha da Saracura, dentro da Fazenda Bimini, reuniu mais de 60 pessoas no domingo pela manhã (26).

A ação, que contou com o apoio das Secretarias de Esportes e de Cultura e Turismo, promoveu a contemplação da natureza, atividade física e educação ambiental direcionado às famílias de Rolândia e região, com o objetivo também de integrar a comunidade e proporcionar inclusão das pessoas com deficiência.

Teve café da manhã compartilhado, apresentação da Banda do Clube de Desbravadores do Novo Horizonte, atividades com o Grupo de Escoteiros Guarani, hasteamento da Bandeira, Hino Nacional e Hino a Rolândia; alongamento com a equipe da Secretaria de Esportes; trilha no meio da mata (Trilha da Saracura), com percurso de nível leve (cerca de 2km) e finalizou com uma Missa na Capela São João Batista, do Km 10.

Este evento é realizado pela Fazenda Bimini, em parceria com a EMATER Rolândia, Grupo de Escoteiros Guarani, Clube dos Desbravadores do Novo Horizonte, Lions Club e Secretarias Municipal de Cultura e Turismo e de Esportes. O Secretário de Esportes e de Cultura e Turismo Diego Evangelista, o Secretário de Educação e de Desenvolvimento Econômico Cláudio Pinho, o Diretor da Secretaria de Esportes Thiago Barão, a Turismóloga do Município Flávia Galbero e a Vereadora Professora Maria do Carmo prestigiaram o evento.

NC/PMR