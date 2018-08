Rolândia: Construção da UBS do planalto vai começar em setembro

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a empresa Regioli e Steiner Ltda, de Londrina, venceu a licitação e, em até 30 dias, vai iniciar a construção da Unidade Básica de Saúde do Jardim Planalto.

A obra será executada por pouco mais de R$ 853 mil e será de porte 2 conforme classificação do Ministério da Saúde e comportará duas equipes da Estratégia Saúde da Família.

O novo Posto de Saúde vai beneficiar também os moradores dos bairros vizinhos: Manoel Muller, Araucária, Cidade Verde e Capricórnio, dentre outros e será edificada na Rua Victorino Abrunhosa, no Jardim Planalto.

A nova unidade ofertará quatro consultórios médicos, sala de espera com mobiliário planejado, farmácia e uma estrutura física adaptada pensando na acessibilidade dos pacientes com necessidades especiais. Ainda com relação à estrutura física, haverá consultório odontológico.

Estima-se que serão ofertados em média 360 procedimentos ao dia, considerando as consultas médicas, odontológicas e de enfermagem; procedimentos de dispensa e administração de medicamentos, inalação, aferição de sinais vitais, visitas domiciliares, coletas de exames laboratoriais, pequenas cirurgias, curativos e orientações para a prevenção e promoção à saúde, dentre outros.A Unidade vai atender a população no segundo semestre de 2019.

NC/PMR