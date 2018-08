Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 28/08/2018

Primeira leitura (II Tessalonicenses 2: 1-3, 14-17)

1 quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele, rogamos -lhe , porém, irmãos,

2 para que não sejam alteradas tão facilmente em sua mente, nem se assuste com qualquer manifestação do Espírito, por algumas palavras ou alguns carta apresentada como nossa, que faz você supor que o Dia do Senhor é iminente. 3 Ninguém te engane de maneira alguma. Primeiro deve vir a apostasia e manifestar o homem mau, o filho da perdição, 14 Para que vos chamou pelo nosso evangelho, que você pode possuir a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 15Portanto, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, oralmente ou por carta. 16 de Maio do mesmo Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, 17 conforto de seus corações e estabelecer em toda boa obra e palavra.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Ps 95,10.11-12a.12b-13)

- O Senhor vem para governar a terra

- O Senhor vem para governar a terra

- Diga ao povo: «O Senhor é rei, ele fortaleceu o orbe e não se moverá; ele governa os povos em retidão ".

- O céu se alegra, a terra se alegra, o mar reverbera e tudo o enche; alegrar os campos e quanto há neles.

- árvores Grito florestais diante do Senhor, porque ele vem, porque vem julgar a terra: julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade.

Evangelho (Mt 23,23-26)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus: 23Ai de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva-doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da Lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo.

24Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. 25Ai de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas, por dentro, estais cheios de roubo e cobiça. 26Fariseu cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A prioridade é cuidarmos do nosso interior

Tomemos cuidado com essa hipocrisia de cuidarmos só do externo e não nos dedicarmos à limpeza do nosso interior

“Ai de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas, por dentro, estais cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo” (Mateus 23,25).

Estamos usando a comparação do copo e do prato, porque gostamos de mostrar sempre o externo limpo, temos questão de caprichar em limpar a nossa pele, em limpar o nosso exterior, usar roupas que mostram que estamos sempre bem limpos e cuidados.

Tomemos cuidado com essa hipocrisia de cuidarmos só do externo, mas não nos dedicarmos na limpeza do copo por dentro, ou seja, em limparmos a alma, o coração, em lavarmos realmente o nosso interior. Se o exterior tem uma capacidade de se sujar, de contaminar as poeiras e vírus do mundo externo que nós vivemos, imagina o nosso interior, porque as nossas emoções estão sempre fragilizadas; estamos sempre vivendo com essa ou aquela situação e, facilmente, nos ressentimos, magoamos-nos e nos decepcionamos. Facilmente, guardamos as coisas erradas que os olhos captam, que os ouvidos escutam e entram no nosso interior.

A verdade é que lixos vão se acumulando dentro de nós, coisas velhas e estragadas estão apodrecendo dentro de nós. O grande cuidado da alma é cuidar do nosso interior, é nos dedicarmos, de verdade, em limpar e purificar os sentimentos da alma, dos nossos sentidos interiores, porque o que vem de dentro é aquilo que, de fato, vai edificar.

A boca fala do que tem no coração, os olhos cobiçam o que por dentro é puxado, por isso é fundamental cuidar do interior, e o trabalho principal do homem religioso é aplicar-se de corpo, alma e mente, com todas as suas forças, nesse doloroso e ardoroso trabalho de sempre limpar o copo por dentro, lavar a alma, o coração e o interior.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook