Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 29/08/2018

Primeira Leitura (Jr 1,17-19)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.

Naqueles dias, a Palavra do Senhor foi-me dirigida: 17“Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão, eu te farei tremer na presença deles.

18Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra; 19eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te”, diz o Senhor.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 70)

— Minha boca anunciará vossa justiça!

— Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: que eu não seja envergonhado para sempre! Porque sois justo, defendei-me e libertai-me! Escutai a minha voz, vinde salvar-me!

— Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve! Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança! Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio.

— Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude! Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo.

— Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas.

Evangelho (Mc 6,17-29)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 17Herodes tinha mandado prender João, e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. 18João dizia a Herodes: “Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão”. 19Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. 20Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava.

21Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. 22A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: “Pede-me o que quiseres e eu to darei”. 23E lhe jurou dizendo: “Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino”.

24Ela saiu e perguntou à mãe: “O que vou pedir?” A mãe respondeu: “A cabeça de João Batista”. 25E, voltando depressa para junto do rei, pediu: “Quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista”. 26O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. 27Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João.

O soldado saiu, degolou-o na prisão, 28trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. 29Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deixemo-nos corrigir uns pelos outros

“‘Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão’. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia” (Marcos 6,18).

Hoje, celebramos o martírio de São João Batista. Mas por que São João Batista foi martirizado? Porque ele foi o profeta que preparou os caminhos do Senhor, mas também anunciou os erros, os pecados, aquilo que não era correto.

O profeta é aquele que não se acostuma com os erros do mundo; ele, simplesmente, torna-se indiferente àquilo que está errado. O profeta é aquele que, na caridade, apresenta a verdade para o outro.

Herodíades era aquela que vivia a situação de adultério, ela era a mulher do irmão de Herodes e odiava João Batista. Por que ela odiava João Batista? Porque ele os corrigiu. Muitas vezes, não gostamos de ser corrigidos. Muitas vezes, vivemos situações de erros e pecados na vida, e Deus quer nos corrigir. A Palavra d’Ele quer nos orientar, por isso, ele usa dos irmãos para nos corrigir; nós, no entanto, em vez de termos a humildade de acolher a correção, preferimos nos fechar no ódio, no ressentimento, na mágoa, e eliminar da nossa vida quem representa qualquer correção para os nossos erros. Este, na verdade, foi o grande erro de Herodíades e Herodes. A essa situação, juntamos também a filha de Herodíades, aquela que vai dançar para agradar Herodes e mandar decapitar João.

Se João perdeu sua cabeça, foi porque tentou levar juízo a quem já havia perdido a cabeça. Não percamos o juízo, deixemo-nos ser corrigidos por Deus, por Sua Palavra e profecia, pelos profetas e pelos irmãos, os quais, muitas vezes, nos falam em nome de Deus, para que não percamos o caminho nem a direção.

Filhos, deixem-se corrigir pelos pais. Não percam a cabeça! Maridos, deixem-se corrigir pelas suas esposas. Esposas, deixem-se corrigir pelos seus maridos. Irmãos, deixemo-nos corrigir uns pelos outros, não percamos a cabeça nem nos deixemos levar pelo orgulho, pois este nos leva ao ódio e à raiva de quem, muitas vezes, quer o nosso bem, mas não pode nos corrigir, porque não aceitamos de forma nenhuma a correção fraterna.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook